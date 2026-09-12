Written by Settembre 12, 2026 8:46 am Pisa SC

Pisa – Virtus Entella: la fotogallery del match

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PISA – Riviviamo i migliori momenti della gara tra Pisa e Virtus Entella nella nostra fotogallery.

Andrea Petagna (Pisa) disappointment
Mehdi Leris (Pisa) leaves the field after red card
Last modified: Settembre 12, 2026
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Pisa – Virtus Entella: le pagelle firmate Giovanni Manenti

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