Serie BKT. Pisa – Venezia 0-0

PISA – Pisa e Venezia sono in campo nell’anticipo della 25esima giornata del campionato di serie BKT.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Luca D’Angelo deve rinunciare al solo Barba che in non perfette condizioni fisiche, non trova posto neanche in panchina. Davanti a Nicolas ci sono Rus ed Hermannsson con Calabresi e Beruatto a fare gli esterni di difesa. A centrocampo confermato Gargiulo assieme Tourè e Nagy. Il rientrante Marin parte inizialmente dalla panchina dove si rivede anche Ernesto Torregrossa. Dal primo minuto D’Angelo però in attacco sceglie Gliozzi unica punta con Giuseppe Sibilli e Olimpiu Morutan a supporto dell’ex Como. Nel Venezia targato Vanoli confermato il 3-5-2 della vigilia. Svoboda vince il ballottaggio con Ceppitelli in mezzo alla difesa assieme a Carboni e Hristov. Gli esterni di centrocampo sono Candela e Zampano, le due punte Pohjanpalo e Pierini.

PISA – VENEZIA 0-0

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Rus, Beruatto; Tourè, Nagy, Gargiulo; Morutan, Sibilli; Gliozzi. A disp. Guadagno, Caracciolo, Marin, Torregrossa, Mastinu, Esteves, Zuelli, Masucci, Tramoni M., De Vitis, Moreo, Tramoni L.. All. Luca D’Angelo

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Hristov, Carboni, Svoboda; Candela, Tessmann, Jajalo, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Pierini. A disp. Maenpaa, Oliveira, Neri, Busio, Novakovich, Johnsen, Ciervo, Cheryshev, Andersen, Busato, Milanese, Beghetto. All. Paolo Vanoli.

ARBITRO: Daniele Paterna della sezione di Teramo (Ass. Mastrodonato-Longo). Quarto uomo: Di Graci. VAR: Abbattista. AVAR: Paganessi.

