Written by Redazione• 11:21 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

L’iniziativa, promossa da Cambridge University Press e Bristol University Press, riunisce 169 realtà editoriali e accademiche. Tra gli impegni, ampliare l’accesso alla ricerca e mantenere il giudizio umano al centro dell’uso dell’intelligenza artificiale.

PISA- Pisa University Press è tra le prime firmatarie della University Press Charter, la Carta internazionale delle case editrici universitarie. Il documento, sostenuto dall’Association of University Presses, è stato sottoscritto da 169 realtà tra atenei, editori ed enti di ricerca.

La Carta riconosce il ruolo delle case editrici universitarie nel pubblicare opere di valore scientifico e culturale che possono avere un ritorno commerciale limitato, come monografie, studi specialistici e regionali, lavori multilingui e ricerche in discipline emergenti.

Con la firma, Pisa University Press aderisce a sei impegni. La Carta chiede agli editori di tutelare la qualità e l’integrità scientifica, rendere trasparenti il lavoro editoriale e l’impiego delle risorse, mantenere centrale il giudizio umano nell’uso dell’intelligenza artificiale, ampliare l’accesso alla conoscenza, riconoscere il contributo di revisori e curatori e rafforzare la collaborazione con le comunità di ricerca.

Il documento richiama in particolare il rispetto del diritto d’autore e della responsabilità scientifica nell’uso dell’IA. Tra gli obiettivi c’è anche la riduzione degli ostacoli che limitano l’accesso ai risultati della ricerca per studiosi e istituzioni con minori risorse, anche attraverso le pubblicazioni ad accesso aperto.

La Carta sul sito di Cambridge University Press

Last modified: Novembre 27, 2026