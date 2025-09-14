Pisa – Udinese 0-1 17′ Bravo

Written by admin• 2:10 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Sono arrivate le formazioni ufficiali di Pisa e Udinese, che alle ore 15 scenderanno in campo alla Cetilar Arena

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Gilardino deve fare a meno di Juan Cuadrado per un affaticamento nella rifinitura. Tornerà disponibile per la trasferta di Napoli. Tornano invece disponibili Esteves e Vural che partono però dalla panchina. Davanti a Semper, in difesa ci saranno Canestrelli, Caracciolo e Lusuardi. Akinsanmiro vince il ballottaggio con Marin e forma con Aebischer la linea mediana, supportati sulle fasce da Touré e Angori. Sulla trequarti spazio ancora a Tramoni e Moreo. Davanti Meister parte inizialmente titolare nel 3-4-2-1 varato ancora una volta da mister Gilardino.

QUI UDINESE. Il tecnico Runjaic deve rinunciare a Bayo infortunatosi in nazionale e di Okoye sualificato, oltre che all’ex Padelli e Lovric. Il tecnico bianconero conferma il 3-5-2. Tra i pali c’è la conferma di Sava. In difesa Solet e Kristensen e l’ex spezzino Bertola. Sugli esterni spazio a Ehizibue e Kamara. che a sorpresa vince il ballottaggio con Zemura. In cabina di regia c’è Karlstrom con Atta (gol decisivo contro l’Inter a San Siro) e Piotrowsky a fungere da mezzali. Davanti il duo tutto fisico formato da Iker Bravo e Davis.

Nel pre-gara solita atmosfera di gran tifo con l’inno di Bocelli che precedeva “Dalla Cittadella fino al Mar” e l’Inno della serie A. Sono 1.100 i sostenitori friulani sistemati in Curva Sud. Pisa in maglia nerazzurra, Udinese in completo grigio argento. Gara molto vivace fin dall’avvio. I nerazzurri al 2′ hanno subito una grande occasione con Meister che sfrutta un incertezza del portiere Sava, ma calcia incredibilmente sull’esterno della rete. Che peccato per questa occasione fallita. La risposta dell’Udinese però non si fa attendere e Davis con il sinistro su invito di Kamara da sinistra calcia sull’esterno della rete.

PISA – UDINESE 0-1

PISA (3-4-2-1): 1 Semper; 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 47 Lusuardi; 15 Tourè, 14 Akinsanmiro, 20 Aebischer, 3 Angori; 10 Tramoni, 32 Moreo; 9 Meister. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 19 Esteves, 33 Calabresi, 39 Albiol, 44 Denoon, 94 Bonfanti, 6 Marin, 7 Leris, 8 Hojholt, 21 Vural, 36 Piccinini, 18 Nzola, 23 Stengs, 99 Lorran. All, Alberto Gilardino

UDINESE (3-5-2): 90 Sava; 13 Bertola, 31 Kristensen, 28 Solet; 19 Ehizibue, 24 Piotrowski, 8 Karlstrom, 14 Atta, 11 Kamara; 17 Bravo, 9 Davis. A disp. 1 Nunziante, 41 Venuti, 16 Palma, 2 Goglichidze, 27 Kabasele, 33 Zemura, 59 Zanoli, 6 Zarraga, 32 Ekkelenkamp, 10 Zaniolo, 18 Buksa, 7 Gueye, 38 Miller, 77 Modesto. All. Kosta Runjaic

ARBITRO: Massa. Guardalinee: Meli-Alassio. Quarto uomo: Mucera. VAR: Maggioni. AVAR: Abisso.

RETI: 17′ Bravo

NOTE: Ammoniti Caracciolo (P). Angoli 2-0

