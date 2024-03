Pisa – Ternana 0-0

Scritto da admin• 3:32 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa è in campo all’Arena contro la Ternana. Ecco le formazioni ufficiali che scenderanno in campo all’Arena Garibaldi.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Il Pisa cerca il suo secondo successo consecutivo (cosa mai accaduta in stagione) e lo fa contro la Ternana orfana dei suoi attaccanti: Bonfanti e Torregrossa fuori per infortunio. Aquilani si affida inizialmente al 4-2-3-1 con la conferma di Loria tra i pali e il pacchetto arrestrato a quattro formato da Calabresi, Caracciolo, Canestrelli e Barbieri. Marin ed Esteves sono schierati come a Cittadella a copertura della difesa. Tramoni L., Arena e Tourè avranno inizialmente il compito di innescare Moreo unica punta preferito a Mlakar. La Ternana di mister Roberto Breda riaponde con un iniziale 3-5-2. Davanti a Iannarilli ci sono Sgarbi, Capuano e Lucchesi. Casasola e Carboni sono gli esterni del centrocampo a cinque completato dal,pisano Luperini, l’ex Fiorentina Amatucci e Pyyhtia. Davanti la coppia formata da Pereiro e l’altro pisano Favilli.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Ternana in completo bianco. Primi minuti di studio senza particolari emozioni eccezion fatta per una bella azione non concretizzata da Lisandru Tramoni. La prima grande occasione è del Pisa: rilancio di Loria con Moreo che appoggia di testa a Tourè il quale avanza e trova in verticale Tramoni che senza guardare calcia di sinistro: Iannarilli respinge con il corpo. Peccato, era una bella occasione per passare in vantaggio. Il Pisa fraseggia molto bene. L’Arena incita i ragazzi di mister Aquilani. La Ternana soffre il gioco dei nerazzurri e aspetta il Pisa nella propria tre quarti campo. I nerazzurri non riescono però ad avvicinarsi pericolosamente alla porta della Ternana. Gli umbri si rendono però pericolosi al minuto 33: cross dalla destra di Casasola che trova tutto solo Luperini sul secondo palo, il suo colpo di testa supera Loria, ma si infrange sulla traversa. Il Pisa si salva ma risponde poco dopo. Traversone dalla sinistra di Lisandru Tramoni che trova sul secondo palo Barbieri che incrocia il sinistro al volo respinto respinto nei pressi della linea di porta da Casasola. Il Pisa dopo aver scampato il pericolo e aver costruito due palle gol torna in fiducia. Dai venticinque metri ci prova anche Stefano Moreo, palla a lato con Innarilli sulla traiettoria. Ultimi minuti della prima frazione molto vivaci. Marin perde un brutto pallone a centrocampo poi finisce sulla lista dei cattivi e poco dopo la stessa sorte tocca a Favilli che va giù in area protesta e si becca il cartellino. Si accendono gli animi in campo, Giua è costretto ad usare le cattive. Al 43′ punizione per il Pisa che però non viene sfruttata a dovere. Ancora Pisa però coraggiosamente in avanti con il cross di Tourè per la testa di Lisandru Tramoni che non arriva alla deviazione aerea, Un solo minuto di recupero assegnato da Giua. La prima frazione si chiude con un corner per il Pisa che non ha esito. Si va al riposo sullo 0-0 e con un possesso palla superiore al 63% per la squadra di Aquilani.

PISA – TERNANA 0-0



PISA (4-2-3-1): Loria; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Barbieri; Esteves, Marin; Tramoni L., Arena, Toure; Moreo. A disp. Nicolas, Leverbe, Hermannsson, Sala, Mlakar, Beruatto, Masucci, Valoti, De Vitis, Piccinini, Veloso, D’Alessandro. All. Alberto Aquilani

TERNANA (3-5-2) Iannarilli, Sgarbi, Capuano, Lucchesi, Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni, Pereiro, Favilli. A disposizione Franchi, Sorensen, Dalle Mura, Raimondo, Zuberek, Faticanti, Labojko, Favasuli, Distefano, Dionisi, Margineanò. All. Roberto Breda.

ARBITRO: Giua della sezione di Olbia (Ass. Affatato-Fontemurato). Quarto uomo: Pezzopane. VAR: Di Martino. AVAR: Muto

NOTE: giornata nuvolosa, terreno in ottime condizioni. Ammoniti Marin (P), Favilli (T). Angoli 1-2. Rec pt 1′. Spettatori 6.911.

Last modified: Marzo 9, 2024