Pisa – SudTirol, tutti i precedenti all’Arena

Written by Redazione• 1:02 pm• Pisa SC

PISA – Sono appena tre le occasioni in cui Pisa e SudTirol si sono affrontate, tutte andate in scena tra i Cadetti a far tempo dalla stagione 2022-’23 che ha visto il Club altoatesino accedervi per la prima volta nella sua Storia ed il relativo bilancio è, curiosamente, di assoluta parità, con due vittorie a testa ed altrettanti pareggi, al pari delle reti segnate, vale a dire 10 per ciascuna delle due squadre.

di Giovanni Manenti

Ancor più singolare, se vogliamo, il fatto che le due affermazioni dei nerazzurri siano entrambe avvenute al “Druso”, così che, per logica conseguenza, gli stessi non sono ancora riusciti ad imporsi nelle sfide svoltesi alla “Cetilar Arena”, in cui i biancorossi hanno collezionato un successo e due pareggi.

Il primo confronto all’ombra della Torre Pendente è in programma ad inizio febbraio 2023 e valevole per la 23esima giornata, con il Pisa che, dopo un disastroso avvio di Campionato che aveva determinato l’esonero del tecnico Maran ed il ritorno in panchina di Mister Luca D’Angelo, è reduce dall’aver inanellato una serie positiva di 13 turni di imbattibilità che lo aveva portato a concludere il Girone di andata in quinta posizione con 29 punti, a tre sole lunghezze dal Genoa, secondo.

Purtroppo, il negativo andamento dei primi turni si ripete anche al ritorno, con i nerazzurri sconfitti in casa dal Cittadella per poi ottenere due pareggi esterni a Como ed a Marassi con il Genoa, allorché alla “Arena Garibaldi” si presenta un SudTirol che, dopo che ne aveva assunto la guida il tecnico Pier Paolo Bisoli, ha “messo la quinta” tanto da ritrovarsi al terzo posto in solitario con 35 punti, per una gara che, in caso di vittoria, rappresenterebbe il rilancio per il Pisa, scivolato in ottava posizione a quota 31, alla pari con il Palermo.

Ed, invece, a far festa sono ancora gli altoatesini, ai quali è sufficiente un a rete in avvio di Belardinelli su cross di Casiraghi per portare a casa i tre punti e continuare nel loro percorso che, a fine Campionato, li vede concludere al sesto posto – ed eliminati in semifinale Playoff (doppio 0-0) dal Bari per una migliore posizione in Classifica – mentre il Pisa termina malinconicamente undicesimo, ponendo altresì fine all’esperienza di Luca D’Angelo sulla panchina nerazzurra.

Quella appena citata è anche l’unica circostanza in cui una delle due squadre si impone in entrambe le gare (all’andata il SudTirol aveva vinto 2-1 per l’esordio di Bisoli), oltre a rappresentare l’ultima vittoria degli altoatesini, che si ripresentano in terra toscana ad inizio maggio 2024 per la penultima giornata di un Campionato che vede gli ospiti essersi già garantiti la permanenza nella Categoria grazie ai 46 punti raccolti, al pari del Pisa che li segue ad una lunghezza di distanza, anche se in casa nerazzurra le aspettative con Mister Aquilani alla guida erano ben diverse.

In ogni caso, l’incontro diviene l’occasione per salutare Gaetano Masucci, subentrato nel finale ad Arena ed alla sua ultima delle 178 gare di Campionato in maglia nerazzurra, mentre poca importanza ha il risultato, vale a dire un salomonico pareggio con il Pisa a portarsi avanti con Nicholas Bonfanti, salvo farsi rimontare dalle reti di Molina e Odogwu dal dischetto, prima che a riequilibrare l’esito dell’incontro tocchi a Moreo.

Ben diverso è il clima della sfida che va in scena il 9 maggio 2025 – gara valida per la 38esima ed ultima giornata, ancorché vi fosse ancora da disputare l’incontro con la Cremonese valido per il 34esimo turno e rinviato per la scomparsa del Sommo Pontefice – in quanto il Pisa aveva conquistato la settimana prima, nonostante la sconfitta per 0-1 a Bari, la matematica certezza della Promozione in Serie A a distanza di ben 34 anni.

Con i tifosi a far festa sulle tribune, il SudTirol fa di tutto per “rovinare l’atmosfera” chiudendo il primo tempo avanti 2-1 (reti di Mallamo e Gori su rigore, intervallate dal provvisorio pari di Lind nella foto), per poi portarsi sul 3-1 con Pietrangeli a metà ripresa, ma l’orgoglio dei nerazzurri fa sì che nel finale, dapprima l’unico centro in maglia nerazzurra di Sernicola e quindi la rete nel recupero di Rus – che contro gli altoatesini aveva un “conto in sospeso” per il “goal non goal” nella sfida persa ad inizio febbraio 2023 – ristabilisca la parità e si possa dare il via ai festeggiamenti all’interno della magica “Cetilar Arena”. .

Riepilogo gare Pisa-SudTirol alla “Cetilar Arena” nel Torneo Cadetto (due ed una vittoria ospite):

04.02.2023 – 23.a giornata: Pisa – SudTirol 0-1 (11’ Belardinelli)

05.05.2024 – 37.a giornata: Pisa – SudTirol 2-2 (44’ Bonfanti, 74’ Moreo; 53’ Molina, 69’ rig. Odogwu)

09.05.2025 – 38.a giornata: Pisa – SudTirol 3-3 (39’ Lind, 78’ Sernicola, 93’ Rus; 22’ Mallamo, 37’ rig. Gori, 68’ Pietrangeli)

Last modified: Novembre 4, 2026