Pisa – SudTirol, le probabili formazioni

Written by Redazione• 6:02 am• Pisa SC

Alle ore 15 all’Arena nerazzurri in campo per tornare a conquistare tre punti

PISA – Dopo l’inaspettata sconfitta subita al “Partenio Lombardi” contro l’Avellino il Pisa è chiamato al pronto riscatto, sabato 7 novembre (ore 15) contro il coriaceo SudTirol. La gara arriva propria a pochi giorni dalla sosta delle nazionali. Tornare a conquistare tre punti significherebbe lavorare con serenità durante la sosta e recuperare da questo tour de force invernale, acquistando fiducia in vista del proseguo del torneo.

di Antonio Tognoli

Non sarà affatto semplice, perché gli altoatesini sono una squadra che difende molto bene. In classifica le due squadre sono divise da un solo punto. Bianco dovrà rinunciare al solo Esteves, con Primasso che ha recuperato dopo il fastidio accusato ad Avellino che lo aveva costretto a restare negli spogliatoi dopo l’intervallo al “Partenio”. Il tecnico nerazzurro potrebbe riproporre il 3-4-2-1. Davanti a Confente possibile linea a tre formata da Calabresi, Primasso e Angori. Correia sicuro del posto nella zona nevralgica del campo. Al suo fianco solito ballottaggio Leone-Loyola con Leris e Zanon che dovrebbero essere riconfermati sulle rispettive fasce laterali. Al fianco di Moreo probabile ritorno di Tramoni in ballottaggio con Rao. In attacco l’unica punta Filippo Pittarello.

Nel SudTirol Niklas Pyyhtiä, torna a disposizione, ma partirà dalla panchina. La sua ultima convocazione risale alla prima giornata contro la Virtus Entella. Non saranno invece disponibili Hamza El Kaouakibi, Marco Varnier e Bjarki Bjarkason.

Davanti all’ex portiere del Livorno Plizzari in un ipotetico 5-4-1 spazio a Stabile, Giorgini e Stivanello, con Davi e Molina schierati sulle corsie esterne. Centrocampo “a quattro” con Tronchin e Rispoli nella zona nevralgica e Lopes e Burnete larghi. In attacco l’unica punta sarà il francese Kenny Mixtur, 23 anni originario del Guadalupe, che ha realizzato in otto presenze con la maglia degli altoatesini, due reti.

Il direttore di gara sarà Alberto Poli della Sezione di Veronam che sarà coadiuvato dai guardalinee Glauco Zanellati della Sezione di Seregno e Gilberto Laghezza della Sezione di Mestre, con in veste di quarto uomo Paride Tremolada della Sezione di Monza, mentre in sala VAR a Lissone saranno presenti Alberto Santoro della Sezione di Messina, assistito da Daniele Paterna della Sezione di Teramo.

Sia per il Pisa che per il SudTirol il fischietto veneto sarà una novità assoluta, non avendo mai arbitrato nessuna delle due formazioni.

Last modified: Novembre 7, 2026