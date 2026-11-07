Pisa – SudTirol, le pagelle firmate da Giovanni Manenti

Written by Redazione• 7:26 pm• Pisa SC

CONFENTE 5 – Salvato dal provvidenziale recupero sulla linea di Primasso sul diagonale di Vasco Lopes su cui non aveva neppure accennato l’intervento, pasticcia in occasione della prima rete altoatesina, facendosi trovare fuori posizione, indeciso se uscire o meno e non è neppure sicuro negli appoggi con il piede, incolpevole sulla rete del definitivo pareggio.

CALABRESI 6 – In una gara in cui limita le proiezioni offensive, svolge con autorevolezza il proprio compito di copertura non consentendo agli avversari alcuna penetrazione sulla fascia di sua competenza, sostituito a metà ripresa per una nuova disposizione tattica (dal 65′ Caracciolo 6 – tornato a disputare un significativo spicchio di partita come non gli accadeva dalla trasferta di Mantova, il Capitano non ha da svolgere un gran lavoro nel comandare la difesa).

PRIMASSO 6,5 – Ancora una volta il migliore del reparto difensivo, ha il pregio di “leggere” l’azione che avrebbe potuto portare il SudTirol a sbloccare la gara salvando sulla linea la conclusione a botta sicura di Vasco Lopes, per poi confermarsi deciso ed autorevole nei contrasti, sfortunato nella deviazione in anticipo di testa sul cross di Molina che, di fatto, propizia il secondo centro personale di Vasic (dal 83′ Rao sv).

ANGORI 6 – Anche lui, al pari di Calabresi, “bloccato” come braccetto di sinistra avendo la corsia sinistra occupata da Leris e Tramoni, il che lo limita nelle proiezioni offensive, subisce in qualche occasione la velocità di Vasco Lopes, per poi avere nel finale di gara la palla del possibile 3-2, ma capitata sul “piede sbagliato” calcia fuori sia pur non di molto.

MARRAS 5,5 – Per la terza volta in stagione impiegato per tutti i 90′, è il primo ad impegnare Plizzari su calcio di punizione, per poi intestardirsi in azioni personali che quasi mai trovano sbocco, nella ripresa impegna l’estremo difensore avversario con una conclusione dal limite, e, soprattutto, si divora una colossale occasione a tu per tu con il portiere, calciando addosso allo stesso.

LOYOLA 5 – Invocato come “salvatore della patria” dopo la deludente prova di Leone al “Partenio”, il centrocampista cileno non fa certo meglio, disputando un primo tempo sottotono, non entrando mai nel vivo dell’azione e condito anche dall’ammonizione sul fallo che genera la punizione da cui nasce la rete del pari, sostituito nell’intervallo (dal 46′ Piccinini 6 – mandato in campo da Mister Bianco con l’intento di velocizzare la manovra offensiva, per poco non gli riesce il “colpaccio” con una conclusione ravvicinata “murata” dalla difesa avversaria, pur senza brillare eccessivamente fornisce comunque una maggiore vivacità) .

CORREIA 6 – Il centrocampista francese fatica a trovare la giusta posizione nel corso della prima frazione di gioco, più a suo agio nella ripresa con l’ingresso di Piccinini, posizionandosi davanti alla difesa dove è autore di un paio di recuperi importanti. .

LERIS 6 – Una gara “croce e delizia” per l’esterno franco-algerino, in quanto propizia l’azione che porta all’iniziale vantaggio nerazzurro, per poi “ciccare” una comoda palla goal in avvio di ripresa salvo farsi perdonare divenendo, con la sua deviazione di testa sul corner calciato da Tramoni, l’11esimo giocatore nerazzurro ad andare a segno in questo Campionato e quindi si fa anticipare da Vasic in occasione del definitivo pareggio.

MOREO 5- Una classica “giornata no” per l’attaccante lombardo, forse penalizzato dal non trovarsi a proprio agio nel duettare con Marras sulla fascia destra, più abituato a “dialogare” con Zanon e Leris, fatto sta che non fornisce il consueto contributo nell’alimentare l’azione offensiva, venendo sostituito a metà ripresa (dal 65′ Petagna 5,5 – inserito come prima punta, con spostamento di Pittarello in veste di rifinitore, l’unico spunto di rilievo è l’assist, comodo peraltro, per Marras che l’esterno spreca calciando addosso a Plizzari)

PITTARELLO 5,5 – Meno combattivo del solito, non riesce quasi mai a superare il suo diretto avversario, così come ad impegnare l’estremo difensore avversario, innervosendosi – forse anche per aver involontariamente provocato la rete del primo pari avversario – al punto da rimediare un cartellino giallo per delle reiterate proteste, per poi rendersi protagonista di un interessante spunto concluso con un tiro fuori dallo specchio, allorché sarebbe stato meglio servire sulla sinistra Tramoni che si era smarcato (dal 75′ Bozhinov sv – mandato in campo con l’intenzione di difendere il nuovo vantaggio, tale mossa tattica è vanificata dall’immediata rete del pari altoatesina)

TRAMONI 6,5 – Pur in una partita ostica, dimostra quanto meno di essersi ritrovato dal punto di vista realizzativo, siglando una rete di ottima fattura a conclusione di una discesa verticale che manda il pallone ad insaccarsi sotto la traversa, nella ripresa fornisce un prezioso assist a Leris, svirgolato dal compagno, che viceversa non sbaglia sulla traiettoria da corner disegnata dall’attaccante corso, in ogni caso giocatore imprescindibile nello scacchiere nerazzurro.

BIANCO 5,5 – Onestamente non abbiamo condiviso lo schieramento iniziale con la presenza contemporanea di Marras e Moreo che ha, di fatto, limitato il raggio d’azione di quest’ultimo, mentre l’esterno ex ;Mantova non ha prodotto quelle accelerazioni a scardinare la difesa altoatesina che riteniamo il tecnico avesse ipotizzato, resta poi il fatto che subire sempre goal in casa ed essere, con 17 reti al passivo, la peggiore difesa tra le squadre di prima fascia, rappresenta un problema su cui lavorare.

Last modified: Novembre 7, 2026