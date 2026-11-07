Pisa – SudTirol 1-1 26′ Tramoni, 33′ Vasic

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PISA – Sono in campo all’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani Pisa e SudTirol per la undicesima giornata del campionato di serie BKT.

di Antonio Tognoli

PRE-GARA. Mister Paolo Bianco deve rinunciare al solo Esteves, con Primasso che ha recuperato dopo il fastidio accusato ad Avellino che lo aveva costretto a restare negli spogliatoi dopo l’intervallo al “Partenio” e viene schierato dal primo minuto. Il tecnico nerazzurro ripropone il 3-4-2-1. Davanti a Confente linea a tre formata da Calabresi, Primasso e Angori. Correia e Loyola sono schierati nella zona nevralgica del campo, con Leris e Marras sulle rispettive fasce laterali. Al fianco di Moreo ritorna dal 1′ Matteo Tramoni. In attacco l’unica punta è Filippo Pittarello. Nel SudTirol Niklas Pyyhtiä, torna a disposizione, ma parte dalla panchina. Non saranno del match Hamza El Kaouakibi, l’ex Marco Varnier e Bjarki Bjarkason. Il SudTirol scenderà in campo inizialmente con un 4-2-3-1. Davanti all’ex Livorno Plizzari ci sono Giorgini e Stivanello con Molina e Stabile sugli esterni difensivi. Tronchin e Rispoli sono schierati a protezione della difesa con Lopes, Vasic e Burnete a sostegno dell’unica punta Okoro.

Arbitra l’incontro il Sig. Alberto Poli della sezione di Verona un assoluta novità per entrambe le squadre. Sono circa novemila per presenze alla Cetilar Arena. Un centinaio i tifosi del SudTirol presenti nel settore ospiti. Le squadre entrano in campo: Pisa in completo nerazzurro, SudTirol in bianco con inserti rossi. Prima del fischio d’inizio un minuto di silenzio per ricordare Jesus De Miguel calciatore scomparso dopo uno scontro di gioco, nell’incontro Tenerife – Andorra, seconda divisione spagnola.

IL PRIMO TEMPO. Si gioca. Gli ospiti conquistano subito un corner sugli sviluppi del quale nasce un contropiede. Tramoni salta il suo diretto avversario e viene steso. Primo ammonito del match è Okoro che spende il fallo tattico. Della punizione dal 25 metri si incarica Marras, costringendo Plizzari alla deviazione in corner. Dalla banierina va Marras, la difesa altoatesina respinge, Correia va al tiro con la difesa ospite che si rifugia ancora in angolo.

Al 7′ anche Giorgini finisce sul taccuino del Sig. Poli, dopo un fallo su Moreo. Al 13′ scontro fortuito tra un giocatore del Sud Tirol e l’arbitro che va a terra. Non ci sono vere e proprie occasioni da rete. Il gioco è molto compassato. Gli ospiti chiudono tutti gli spazi e attendono il Pisa nella loro metà campo. Correia sull’out di sinistra conquista un interessante calcio di punizione. Tramoni calcia all’interno dell’area, ma la difesa respinge. Pericolo per il Pisa poco dopo con la controffensiva del SudTirol con Lopes che serve l’accorrente Burnete, il cui diagonale è salvato sulla linea da Primasso.

La gara si vivacizza con Pittarello che cerca di sgomitare più possibile nella linea difensiva ospite, ma termina in offside servito da Leris. Al 26′ i nerazzurri passano in vantaggio: Leris imbecca Tramoni sull’out sinistra, il numero dieci punta il suo diretto avveesario entra in area e piazza la sfera sotto la traversa: 1-0. Gara sbloccata per i nerazzurri. Terzo gol stagionale per Matteo Tramoni al rientro dopo il leggero infortunio che lo aveva tenuto fuori per due gare.

Vantaggio nerazzurro che tuttavia dura poco. Al 33′ il SudTirol trova il pareggio sugli sviluppi di un azione da destra cross di Burnete, Pittarello di testa, devia sull’uscita di Confente che manca la sfera e per Vasic è un gioco da ragazzi insaccare di piatto destro: 1-1.

Pasticcio difensivo nerazzurro. Gara di nuovo in equilibrio all’Arena. Poco prima del gol Loyola era finito sul taccuino del Sig. Poli per un fallo assai inutile sulla tre quarti di campo. Poco prima dell’intervallo Pittarello viene ammonito per proteste. Si chiude senza recupero la prima frazione di gara sul punteggio di 1-1.

PISA – SUDTIROL 1-1

PISA (3-4-2-1): 98 Confente; 33 Calabresi, 13 Primasso, 3 Angori; 23 Marras, 14 Loyola (46′ 36 Piccinini), 29 Correia, 7 Leris; 10 Tramoni, 32 Moreo; 8 Pittarello. A disp. 1 Scuffet, 2 Bozhinov, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli, 11 Ferrah, 17 Rao, 21 Vural, 26 Coppola, 37 Petagna, 55 Leone, 72 Zanon. All. Paolo Bianco

SUDTIROL (4-2-3-1): 22 Plizzari; 79 Molina, 55 Giorgini, 4 Stivanello, 27 Stabile; 5 Tronchin, 10 Rispoli; 11 Lopes, 14 Vasic, 9 Burnete; 90 Okoro. A disp. 12 Vadjunec, 8 Pyyhtia, 17 Anghelè, 18 Zeroli, 19 Pellini, 21 Tait, 23 Davi, 25 Mixtur, 39 Iuliano, 45 Brik, 80 Schrott. All. Davide Possanzini.

ARBITRO: Alberto Poli della sezione di Verona (Ass. Zanellati-Laghezza). 4 ufficiale: Tremolada. VAR Santoro. AVAR Paterna.

RETI: 26′ Tramoni (P), 33′ Vasic (S)

NOTE: Ammoniti Okoro (S), Giorgini (S), Loyola (P), Pittarello (P). Angoli 4-2. Rec pt 0′.

Last modified: Novembre 7, 2026