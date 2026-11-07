Written by Novembre 7, 2026 6:01 am Pisa SC

Pisa – SudTirol, ecco dove vederla in TV e alla radio

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PISAPisa – SudTirol, valevole per la undicesima giornata del campionato 2026/27 di serie BKT, sarà trasmessa in diretta sabato 7 novembre alle ore 15, sulle piattaforme a pagamento DAZN e Amazon Prime.

La telecronaca per DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini.

Flash della gara su Radio Rai (88.5 FM)Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa)

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.netcommento sul matchfoto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Novembre 7, 2026
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