Pisa – SudTirol, arbitra Alberto Poli della Sezione di Verona

Written by Redazione• 12:46 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 33enne veneto Alberto Poli della Sezione di Verona, l‘arbitro designato a dirigere la sfida di sabato prossimo 7 novembre 2026 alle ore 15:00 alla “Cetilar Arena” fra Pisa e SudTirol, coadiuvato dai guardalinee Glauco Zanellati della Sezione di Seregno e Gilberto Laghezza della Sezione di Mestre, con in veste di quarto uomo Paride Tremolada della Sezione di Monza, mentre in sala VAR sarà presente Alberto Santoro della Sezione di Messina, assistito da Daniele Paterna della Sezione di Teramo.

di Giovanni Manenti

Dopo un triennio (2020-’23) a dirigere incontri di Serie D, Poli trascorre analogo periodo ad arbitrare gare di Serie C, che lo vede collezionare 39 presenze (compresi i Playoff), prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A-B a partire dalla corrente stagione, in cui debutta a fine ottobre scorso nella sfida tra Benevento e Catanzaro, conclusa sul punteggio di 1-1, così che quella di sabato prossimo sarà la sua sola seconda direzione nel Torneo Cadetto.

Per quanto ovvio, sulla base di quanto sopra descritto, per il Pisa – come, peraltro, anche per il SudTirol – si tratta di una novità assoluta, non avendo il fischietto veneto mai arbitrato nessuna delle due formazioni.

Last modified: Novembre 4, 2026