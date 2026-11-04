Pisa–Südtirol a confronto: equilibrio in classifica, ma i nerazzurri hanno qualcosa in più

Written by Redazione• 11:17 am• Pisa SC

PISA – Il confronto statistico tra Pisa e SudTirol, fotografa una sfida tra due squadre molto vicine in classifica, ma con caratteristiche piuttosto differenti.

Il Pisa, ottavo con 15 punti, precede di una sola lunghezza il Südtirol, nono a quota 14. Un equilibrio che, però, diventa meno evidente analizzando i numeri offensivi.

I nerazzurri segnano mediamente 1,8 gol a partita, contro gli 1,1 degli altoatesini. Una differenza significativa, accompagnata da una maggiore produzione offensiva: il Pisa registra 6,1 tiri in porta a gara, quasi il doppio rispetto ai 3,4 del Südtirol. Numeri che suggeriscono il Pisa più intraprendente e capace di creare maggiori occasioni da gol.

Südtirol più solido in difesa. La formazione altoatesina risponde con una migliore organizzazione difensiva: 1 gol subito a partita contro gli 1,5 del Pisa. Anche il possesso palla è leggermente favorevole al Südtirol (52,1% contro 51,3%), sebbene la differenza sia troppo contenuta per rappresentare un vero vantaggio.

Il momento delle due squadre. La forma recente sembra sorridere al Pisa, che nelle ultime cinque partite riportate dal grafico ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il Südtirol nelle ultime cinque gare ne è uscito con tre pareggi e due sconfitte.

Il Pisa sembra avere un leggero vantaggio, soprattutto per la maggiore incisività offensiva e per i risultati recenti. Il Südtirol, tuttavia, concede mediamente meno reti e potrebbe rendere complicata la partita ai nerazzurri.

La chiave della sfida sarà proprio questa: la capacità offensiva del Pisa contro la maggiore solidità difensiva del Südtirol.

Last modified: Novembre 4, 2026