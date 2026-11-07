Pisa – SudTirol 2-2. Nerazzurri fermati sul pari. Tramoni e Leris ripresi dalla doppietta di Vasic

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PISA – Finisce 2-2 tra Pisa e SudTirol all’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani. Nerazzurri due volte in vantaggio con Tramoni e Leris e per due volte ripresi dalla doppietta di Vasic, quest’ultimo espulso nel finale. Il Pisa ha provato fino alla fine a portare a casa l’intera posta senza riuscirci, ottenendo un solo punto ed allungando a quattro gare la striscia senza vittorie. Proteste nel recupero per un fallo in area su Rao, non rilevato dal direttore di gara che ha espulso un compenente della panchina nerazzurra per proteste.

di Antonio Tognoli

PRE-GARA. Mister Paolo Bianco deve rinunciare al solo Esteves, con Primasso che ha recuperato dopo il fastidio accusato ad Avellino che lo aveva costretto a restare negli spogliatoi dopo l’intervallo al “Partenio” e viene schierato dal primo minuto. Il tecnico nerazzurro ripropone il 3-4-2-1. Davanti a Confente linea a tre formata da Calabresi, Primasso e Angori. Correia e Loyola sono schierati nella zona nevralgica del campo, con Leris e Marras sulle rispettive fasce laterali. Al fianco di Moreo ritorna dal 1′ Matteo Tramoni. In attacco l’unica punta è Filippo Pittarello. Nel SudTirol Niklas Pyyhtiä, torna a disposizione, ma parte dalla panchina. Non saranno del match Hamza El Kaouakibi, l’ex Marco Varnier e Bjarki Bjarkason. Il SudTirol scenderà in campo inizialmente con un 4-2-3-1. Davanti all’ex Livorno Plizzari ci sono Giorgini e Stivanello con Molina e Stabile sugli esterni difensivi. Tronchin e Rispoli sono schierati a protezione della difesa con Lopes, Vasic e Burnete a sostegno dell’unica punta Okoro.

Arbitra l’incontro il Sig. Alberto Poli della sezione di Verona un assoluta novità per entrambe le squadre. Sono circa novemila le presenze alla Cetilar Arena. Un centinaio i tifosi del SudTirol presenti nel settore ospiti. Le squadre entrano in campo: Pisa in completo nerazzurro, SudTirol in bianco con inserti rossi. Prima del fischio d’inizio un minuto di silenzio per ricordare Jesus De Miguel calciatore scomparso dopo uno scontro di gioco, nell’incontro Tenerife – Andorra, seconda divisione spagnola.

IL PRIMO TEMPO. Si gioca. Gli ospiti conquistano subito un corner sugli sviluppi del quale nasce un contropiede. Tramoni salta il suo diretto avversario e viene steso. Primo ammonito del match è Okoro che spende il fallo tattico. Della punizione dal 25 metri si incarica Marras, costringendo Plizzari alla deviazione in corner. Dalla banierina va Marras, la difesa altoatesina respinge, Correia va al tiro con la difesa ospite che si rifugia ancora in angolo. La Curva Nord intanto ricorda Romeo Anconetani a 27 anni dalla sua scomparsa, con uno striscione legato alle trasferte libere di quel tempo, senza divieti e fidelity card.

Al 7′ anche Giorgini finisce sul taccuino del Sig. Poli, dopo un fallo su Moreo. Al 13′ scontro fortuito tra un giocatore del Sud Tirol e l’arbitro che va a terra. Non ci sono vere e proprie occasioni da rete. Il gioco è molto compassato. Gli ospiti chiudono tutti gli spazi e attendono il Pisa nella loro metà campo. Correia sull’out di sinistra conquista un interessante calcio di punizione. Tramoni calcia all’interno dell’area, ma la difesa respinge. Pericolo per il Pisa poco dopo con la controffensiva del SudTirol con Lopes che serve l’accorrente Burnete, il cui diagonale è salvato sulla linea da Primasso.

La gara si vivacizza con Pittarello che cerca di sgomitare più possibile nella linea difensiva ospite, ma termina in offside servito da Leris. Al 26′ i nerazzurri passano in vantaggio: Leris imbecca Tramoni sull’out sinistra, il numero dieci punta il suo diretto avveesario entra in area e piazza la sfera sotto la traversa: 1-0. Gara sbloccata per i nerazzurri. Terzo gol stagionale per Matteo Tramoni al rientro dopo il leggero infortunio che lo aveva tenuto fuori per due gare.

Vantaggio nerazzurro che tuttavia dura poco. Al 33′ il SudTirol trova il pareggio sugli sviluppi di un azione da destra cross di Burnete, Pittarello di testa, devia sull’uscita di Confente che manca la sfera e per Vasic è un gioco da ragazzi insaccare di piatto destro: 1-1.

Pasticcio difensivo nerazzurro. Gara di nuovo in equilibrio all’Arena. Poco prima del gol Loyola era finito sul taccuino del Sig. Poli per un fallo assai inutile sulla tre quarti di campo. Poco prima dell’intervallo Pittarello viene ammonito per proteste. Si chiude senza recupero la prima frazione di gara sul punteggio di 1-1.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa fuori Loyola e dentro Piccinini nel Pisa. Gara che riparte a ritmi blandi con un traversone di Vlasic che termina sul fondo. Poco dopo Pittarello viene fermato in posizione di fuorigioco. SudTirol molto chiuso all’indietro come nel primo tempo che sfrutta le ripartenze. Allora il Pisa prova dalla distanza con un sinistro di Marras, nessun problema per Plizzari che blocca facilmente a terra. Il SudTirol risponde ai nerazzurri con una conclusione dal limite dell’area di Rispoli servito da Okoro, palla deviata di un soffio alta sopra la traversa. Che spavento!. L’azione prosegue, ci prova anche Giorgini con il sinistro a giro, bloccato a terra da Confente. Il Pisa si scuote. Marras prova a inventare a destra, il suo cross sul secondo palo favorisce Tramoni che fa da sponda per Leris, il quale non trova la deviazione vincente. Al 20′ doppio cambio nel Pisa: dentro Caracciolo e Petagna, per Calabresi e Moreo. Momento di maggiore spinta per il Pisa. Marras va via a destra, il suo cross però è bloccato a terra da Plizzari. Peccato. Poco dopo gran palla recuperata a centrocaampo da Petagna, che serve Pittarello, il quale decide di fare tutto da solo e con il destro calcia alto sopra la traversa. I nerazzurri continuano a spingere. Possanzini effettua due cambi: dentro Brik e Mixtur, fuori Lopes e Okoro. Il Pisa spinge e conquista tre angoli consecutivi. E’ un assedio all’arma bianca. E dall’ennesimo corner conquistato. Marras va dalla bandierina, Leris di testa anticipa tutti e batte Plizzari: 2-1. Pisa di nuovo in vantaggio. L’Arena esulta. Primo centro stagionale per Leris. Ma il vantaggio dura pochissimo. Neanche tre minuti ed il SudTirol trova ancora il pareggio: cross di Molina, spizzata di testa di Mixtur sul secondo palo dove si avventa Vasic: 2-2. Doppietta per il numero quattordici di mister Possanzini. Poco prima del gol del secondo pareggio altoatesino, mister Bianco aveva richiamato in panchina Pittarello e aveva inserito Bozhinov. Dopo la rete del pareggio ospite, l’arbitro espelle un componente della panchina del SudTirol. Possanzini cambia ancora: dentro Zeroli per Rispoli a nove dal termine. Mentre Bianco inserisce Rao in luogo di Primasso a sette minuti dal termine. Espulso Vasic all’83’ con il rosso diretto dopo Rewiew al VAR. L’arbitro aveva comminato l’ammonizione prima di essere richiamato alla revisione. Intanto sono cinque i minuti di recupero assegnati da Poli. Il Pisa prova l’assalto finale. Azione prolungata con Angori che prova il destro da fuori, palla sul fondo. L’ultima azione vede protagonista Rao che va giù in area. L’Arena protesta cosi come i giocatori nerazzurri, ma l’arbitro lascia correre. Finisce qui sul 2-2 con il Pisa bloccato in casa dal SudTirol.

PISA – SUDTIROL 2-2

PISA (3-4-2-1): 98 Confente; 33 Calabresi (65′ 4 Caracciolo), 13 Primasso (83′ 17 Rao), 3 Angori; 23 Marras, 14 Loyola (46′ 36 Piccinini), 29 Correia, 7 Leris; 10 Tramoni, 32 Moreo (65′ 37 Petagna); 8 Pittarello (75′ 2 Bozhinov). A disp. 1 Scuffet, 5 Canestrelli, 11 Ferrah, 21 Vural, 26 Coppola, 55 Leone, 72 Zanon. All. Paolo Bianco

SUDTIROL (4-2-3-1): 22 Plizzari; 79 Molina, 55 Giorgini, 4 Stivanello, 27 Stabile; 5 Tronchin, 10 Rispoli (81′ 18 Zeroli); 11 Lopes (69′ 45 Brik), 14 Vasic, 9 Burnete; 90 Okoro (69′ 25 Mixtur). A disp. 12 Vadjunec, 8 Pyyhtia, 17 Anghelè, 19 Pellini, 21 Tait, 23 Davi, 39 Iuliano, 80 Schrott. All. Davide Possanzini.

ARBITRO: Alberto Poli della sezione di Verona (Ass. Zanellati-Laghezza). 4 ufficiale: Tremolada. VAR Santoro. AVAR Paterna.

RETI: 26′ Tramoni (P), 33′ Vasic (S), 73′ Leris (P), 76′ Vasic (S)

NOTE: Ammoniti Okoro (S), Giorgini (S), Loyola (P), Pittarello (P). Espulso Vasic (S) rosso diretto dopo Rewiew al VAR. Angoli 8-4. Rec pt 0′; st 5′. Spettatori 8.435

Last modified: Novembre 7, 2026