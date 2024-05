Pisa – Sud Tirol 1-0 43′ Bonfanti

Scritto da Antonio Tognoli• 2:57 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa

PISA – Il Pisa affronta nel suo ultimo appuntamento casalingo il Sud Tirol davanti ad poco meno di 8.000 persone e molti bambini della scuola calcio. Una domenica di sport con entrambe le squadre che conservano le residue (poche) speranze per l’accesso ai play-off.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, SudTirol in completo bianco con inserti rossi. Primi minuti di studio, ritmo blando da entrambe le parti. I tifosi ne approfittano per dire la loro. “Meritiamo di più” è il grido all’unisono della Curva Nord. Il cuore caldo del tifo nerazzurro si fa sentire con un messaggio “Avete tutti il tempo di lavorare per una curva a capienza popolare, meritiamo uno stadio all’altezza dei sogni che abbiamo”. La gara si scalda all’altezza della mezz’ora con una conclusione di Mallamo che costringe Nicolas a distendersi in tuffo e a deviare in corner. La risposta del Pisa è in un incursione centrale di Matteo Tramoni che costringe alla deviazione in corner Poluzzi. Il Pisa si sveglia e poco dopo è Arena con un gran sinistro a scaldare le mani a Poluzzi. Era una buona occasione peccato. I nerazzurri in questa fase hanno in mano il match. D’Alessandro lavora una gran palla a destra mette in mezzo per Bonfanti che controlla e si gira ma il suo sinistro termina a lato. Il gol però è nell’aria e arriva direttamente dalla bandierina del corner (43′): cross di Valoti per la testa di Bonfanti che questa volta di testa anticipa tutti e batte Poluzzi: 1-0. Sesta rete stagionale per il centravanti di mister Aquilani, il quarto con la maglia del Pisa. Sono due i minuti di recupero assegnati dal Sig. Maresca. Il Pisa avrebbe l’occasione per il raddoppio, ma Arena anzichè servire D’Alessandro calcia debolmente, nè vien fuori un tiro che termine almeno due metri rispetto al palo della porta difesa da Poluzzi. Si va al riposo con i nerazzurri in vantaggio per 1-0.

PISA – SUD TIROL 1-0

PISA (4-2-3-1) : Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Barbieri; Marin, Valoti; D’Alessandro, Arena, Tramoni M.; Bonfanti. A disp. Loria, Tramoni L., Torregrossa, Tourè, Sala, Mlakar, Coppola, Masucci, De Vitis, Moreo, Piccinini. All. Alberto Aquilani

SUD TIROL (3-4-3): Poluzzi; Cagnano, Giorgini, Masiello; Arrigoni, Rover, Peeters, Molina; Mallamo, Casiraghi, Odogwu. A disp. Drago, Vinetot, Pecorino, Ciervo, Broh, Cisco, Kofler, Merkaj, Kurtic, Lonardi, El Kaouakibi. All. Federico Valente



ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli (Ass. Capaldo – Scarpa). Quarto uomo: Di Reda. VAR: Ghersini. AVAR: Baroni.

RETI: 43′ Bonfanti (P)

NOTE: giornata di sole, terreno in ottime condizioni. Ammoniti Mallamo (ST), Valoti (P). Angoli 2-2. Rec pt 2′. Spettatori 7.637.

