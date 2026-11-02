Pisa Sporting Club, il sindaco Conti incontra a Palazzo Gambacorti il nuovo presidente Damien Comolli. Al centro del confronto il centro sportivo e l’Arena Garibaldi

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PISA – Il sindaco di Pisa Michele Conti ha incontrato nel pomeriggio di lunedì 2 novembre, a Palazzo Gambacorti, il nuovo presidente del Pisa Sporting Club Damien Comolli.

Dopo il primo incontro conoscitivo avvenuto mercoledì scorso all’Arena Garibaldi, prima della partita Pisa-Palermo, si è trattato del primo confronto istituzionale tra il Sindaco e il nuovo presidente della società nerazzurra. Al centro dell’incontro i principali temi che hanno caratterizzato in questi anni i rapporti tra l’Amministrazione comunale e il Pisa Sporting Club, a cominciare dalla realizzazione del nuovo centro sportivo nell’area di Gagno e dalle prospettive dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani.

«È stato un incontro cordiale e proficuo – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – durante il quale ho avuto modo di ripercorrere insieme al presidente Comolli il lavoro svolto in questi anni dall’Amministrazione comunale, a partire dal percorso che ha portato alla realizzazione del nuovo centro sportivo. Un progetto importante per il futuro della società, che il Comune ha accompagnato fin dalle prime fasi, attraverso un lungo lavoro urbanistico e amministrativo, affrontando insieme alla società le diverse questioni tecniche e autorizzative. Oggi i lavori sono avviati e l’obiettivo comune è quello di arrivare al completamento di una struttura che rappresenterà un patrimonio importante per il Pisa Sporting Club e per la città. Abbiamo poi affrontato il tema dell’Arena Garibaldi, ripercorrendo gli interventi realizzati dal Comune, in accordo con la società, per adeguare l’impianto alle esigenze della Serie A dopo la promozione del 2025. Lavori che hanno consentito di incrementare la capienza dello stadio e di migliorare le condizioni delle strutture e degli impianti, permettendo al Pisa di disputare le partite del massimo campionato nella propria città. Ho inoltre aggiornato il presidente Comolli sul percorso relativo alla valutazione patrimoniale dell’Arena Garibaldi. Dopo la perizia del 2024, che aveva individuato un valore di mercato abbiamo richiesto una nuova valutazione che tenga conto degli interventi di ammodernamento effettuati nell’estate 2025. Sono soddisfatto dell’esito dell’incontro e di queste prime occasioni di confronto con il nuovo presidente. Sono convinto che potremo lavorare al meglio insieme, nell’interesse del Pisa Sporting Club e del futuro della squadra della città“.

Last modified: Novembre 2, 2026