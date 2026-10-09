Pisa si prepara ad accogliere “Vespa in Vetrina – Concorso di Eleganza”

Written by Redazione• 10:21 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Un week-end tutto dedicato a Vespe e Ape in collaborazione con Confesercenti, CCN Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa

PISA – La nostra città si prepara ad accogliere “Vespa in Vetrina – Concorso di Eleganza”, un appuntamento dedicato agli appassionati della Vespa, dei veicoli storici e dello stile italiano sabato 17 e domenica 18 ottobre.

L’iniziativa è organizzata dal Vespa Club Pisa, in collaborazione con Confesercenti e il Centro Commerciale Naturale di Pisa, con la partecipazione di realtà del mondo vespistico e il patrocinio del Comune di Pisa. Due giornate all’insegna della tradizione, dell’eleganza e della passione per uno dei simboli più riconoscibili del Made in Italy, con le Vespa e l’Ape protagoniste nel cuore della città.

Il programma. La manifestazione prenderà il via sabato 17 ottobre con l’accreditamento dei partecipanti, previsto dalle 10 presso l’Hotel Galilei. Nel primo pomeriggio, alle 14.30, è in programma l’accompagnamento e la preparazione dei veicoli e dell’abbigliamento dei partecipanti in Piazza Garibaldi. Alle 15.30 spazio al saluto delle autorità e alla sfilata dei costumi storici della città di Pisa, seguita alle 16 dall’inizio del concorso di eleganza, con la giuria chiamata a valutare i partecipanti. La giornata si concluderà alle 18 con la votazione della giuria e la premiazione finale, mentre alle 20:00 è prevista la cena di gala presso l’Hotel Galilei.

Domenica in Piazza dei Miracoli. La seconda giornata in programma domenica 18 ottobre, porterà le Vespa in uno degli scenari più suggestivi di Pisa. Dalle 9:30 è infatti prevista l’esposizione dei veicoli storici in Piazza dei Miracoli. Alle 10:30 sarà il momento dell’esibizione di “Vespa” come negli anni ’60, per rievocare l’atmosfera e lo stile di un’epoca che ha contribuito a trasformare lo scooter italiano in un vero e proprio fenomeno di costume. La manifestazione proseguirà alle 13:00 con il buffet e i saluti finali. Un omaggio alla Vespa e alla cultura italiana.

“Abbiamo piacere quest’anno di ospitare il corso di eleganza in Vespa – afferma Laura Randazzo consigliera del Vespa Club Pisa – un evento internazionale che vedrà la partecipazione di vespisti dall’Italia e dall’Estero. Sfileranno vespe dagli anni 50 fino agli anni 90. Quest’anno abbiamo coinvolto anche l’Ape Club d’Italia con la nostra sezione di Pisa per inserire anche l’Ape elemento importante del mondo della Vespa, in questa manifestazione. Si partirà da Piazza Garibaldi dove ci sarà la verifica di idoneità dei mezzi e dei loro partecipanti che dovranno avere un abbigliamento consono all’anno della Vespa. Ci sarà il corteo storico della città di Pisa e il saluto delle istituzioni. Il flusso delle Vespe poi si sposterà da Piazza Garibaldi fino a Borgo Stretto. In Largo Ciro Menotti ci sarà la giuria composta prevalentemente dal presidente del registro storico Vespa Club Italia, da un componente dell’amministrazione comunale, da Confesercenti nostro partner dell’evento e dal CCN di Pisa in rappresentanza dei commercianti del centro cittadino. Speriamo che la manifestazione sia d’interesse e porti tante persone in centro città perché sarà uno spettacolo tutto da vivere“, conclude Laura Randazzo.

“E’ il secondo anno che collaboriamo con il Vespa Club Pisa per questo evento – afferma Fabrizio di Sabatino presidente provinciale Confesercenti – quest’anno ci apprestiamo a vivere un evento a caratura nazionale, il nostro supporto è la disponibilità dei commercianti ad aderire all’evento. Insieme a noi c’è la parte del CCN che dirà la sua nella giuria che eleggerà il vincitore della sfilata“, conclude Di Sabatino.

“Già da anni abbiamo collaborato in questo tipo di manifestazioni con Pisa Pontedera e Lucca. Siamo contenti ed entusiasti di aiutare il Vespa Club Pisa – afferma Antonia Nicoletti vicepresidente del CCN Pisa – per noi è sempre un onore partecipare e dare al CCN più vita e mantenere le vetrine aperte città. Pisa ha bisogno di riportare la gente in centro perchè il centro deve essere presidiato e chi meglio dei commercianti può fare questo?. Pisa è una città che ha una storia e un esperienza da decenni in queste manifestazioni e noi attraverso questo evento vogliamo riportare gente nel centro della nostra città“, conclude Antonia Nicoletti.

Last modified: Ottobre 9, 2026