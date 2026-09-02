Pisa Scotto Festival, Fausto Biloslavo e Corrado D’Elia protagonisti dei prossimi appuntamenti

Written by Redazione• 1:56 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Ha preso il via martedì 1° settembre al Giardino Scotto la sesta edizione del Pisa Scotto Festival, la rassegna che fino all’11 settembre porta in città cultura, spettacolo e attualità.

Dopo gli appuntamenti che hanno animato le prime giornate, dalla degustazione dedicata ai vini del territorio agli incontri letterari e agli spettacoli teatrali su Francesco d’Assisi e Dante, il programma prosegue giovedì 3 settembre con “Donne. Storie di guerra, vita e amore”, performance d’autore di e con Fausto Biloslavo e Andro Merkù. Venerdì 4 settembre sarà invece interamente dedicato alla figura di Galileo Galilei, con un doppio appuntamento che vedrà protagonista Corrado D’Elia.

Giovedì 3 settembre, alle ore 18, Fausto Biloslavo e Andro Merkù porteranno al Giardino Scotto “Donne. Storie di guerra, vita e amore”. Biloslavo, reporter di guerra di lunga esperienza, ha seguito i conflitti in Libano, Afghanistan, nei Balcani, in Iraq e in numerosi altri fronti. Accanto a lui, Merkù metterà in campo la propria esperienza di autore e performer, dando vita a un racconto che intreccia cronaca, memoria e spettacolo.

Venerdì 4 settembre il Festival renderà omaggio a Galileo Galilei. Protagonista della giornata sarà Corrado D’Elia, prima attraverso il libro e poi con lo spettacolo teatrale.

Alle ore 18 è in programma la presentazione del volume “Galileo, oltre le stelle”, scritto da Corrado D’Elia e pubblicato da Edizioni Ares. A dialogare con l’autore sarà Alessandro Rivali. L’incontro offrirà l’occasione per approfondire la figura di Galileo andando oltre l’immagine dello scienziato e protagonista della rivoluzione scientifica, per indagarne anche la dimensione umana, culturale e intellettuale.

Alle ore 21 il racconto passerà dalla pagina al palcoscenico con lo spettacolo “Galileo, oltre le stelle”, scritto e interpretato da Corrado D’Elia e prodotto dalla Compagnia Corrado d’Elia.

Due momenti distinti ma strettamente collegati, che accompagneranno il pubblico in un percorso tra parola scritta e teatro intorno a una delle personalità che hanno segnato più profondamente la storia della scienza e del pensiero occidentale.

Il Pisa Scotto Festival è promosso dal Comune di Pisa e dal Teatro di Pisa e propone fino all’11 settembre incontri, libri, teatro, musica e momenti di approfondimento. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Last modified: Settembre 2, 2026