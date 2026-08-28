Pisa Scotto Festival, al via la sesta edizione: vino, cultura e spettacolo al Giardino Scotto

Written by Redazione• 12:49 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Prende il via martedì 1° settembre al Giardino Scotto la sesta edizione del Pisa Scotto Festival, la rassegna che fino all’11 settembre porterà in città appuntamenti dedicati a cultura, spettacolo e attualità.

Ad aprire il Festival, martedì 1° settembre alle 18, sarà “I Pisani più schietti allo Scotto”, degustazione di eccellenze del territorio a cura della Fisar, Delegazione storica di Pisa. Il tema della serata sarà “Rosso d’estate: cinque vini per riscoprire il rosso nella stagione estiva”.

Protagoniste le cantine Podere Pellicciano di San Miniato, Sojana di Soiana, Tenuta di Ghizzano di Peccioli, Podere Marcampo di Volterra e Podere La Regola di Riparbella. A guidare il percorso sensoriale sarà il sommelier Dario Pantani, affiancato dalla giornalista Elisa Bani.

La degustazione sarà a numero chiuso, per un massimo di 150 partecipanti, con prenotazione obbligatoria sul sito del Teatro di Pisa. I prenotati dovranno presentarsi entro le 17.45; successivamente i posti rimasti liberi potranno essere riassegnati.

Mercoledì 2 settembre il Festival proseguirà con due appuntamenti dedicati alla figura di San Francesco. Alle 18 Angelo Piero Cappello presenterà il volume “Il Santo e il Poeta. Mito e rito di Francesco in Gabriele D’Annunzio”, edito da Ianieri, in dialogo con la giornalista Chiara Cini.

Alle 21 sarà invece la volta di “Dante incontra Francesco. Un viaggio tra poesia e santità”, spettacolo scritto e interpretato da Marina Mariotti, che attraverso la sua formula di “TeatroDivulgazione” unisce linguaggio scenico, letteratura e cultura.

Giovedì 3 settembre alle 18 spazio a “Donne. Storie di guerra, vita e amore”, performance d’autore di e con Fausto Biloslavo e Andro Merkù. Il racconto intreccerà cronaca, memoria e spettacolo attraverso l’esperienza del reporter di guerra Biloslavo e quella di autore e performer di Merkù.

Gli appuntamenti del 2 e 3 settembre saranno a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili e senza prenotazione. La prenotazione obbligatoria resta prevista soltanto per le serate di degustazione Fisar.

Last modified: Agosto 28, 2026