Pisa Sc, mercato in fermento: Pittarello ad un passo, Confente resta l’obiettivo primario per la porta. Moreo dice no al Palermo

Written by Redazione• 8:21 am• Pisa SC

PISA – Il mercato del Pisa Sporting Club entra nella fase più calda e il direttore sportivo Leonardo Gabbanini continua a lavorare senza sosta per consegnare a Paolo Bianco una rosa competitiva in vista dell’inizio del campionato di Serie B. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, la società nerazzurra sta accelerando sia sul fronte delle entrate sia su quello delle uscite, con diverse operazioni ormai entrate nel vivo.

di Sandro Cacciamano



Stojilkovic ai saluti: non rientra più nel progetto tecnico. Una delle decisioni più importanti riguarda Filip Stojilkovic. Dopo le valutazioni effettuate durante il ritiro e i primi allenamenti, Paolo Bianco avrebbe deciso di

non puntare sull’attaccante svizzero, che non rientrerebbe più nel progetto tecnico della nuova stagione.



Pittarello sempre più vicino: accordo con il giocatore. Il nome individuato per rinforzare il reparto offensivo è quello di Filippo Pittarello, attaccante del Catanzaro. Secondo le indiscrezioni raccolte, il Pisa avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il calciatore sulla base di un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Resta ora da definire l’accordo tra i due club. La richiesta del Catanzaro si aggirerebbe intorno ai 2

milioni di euro, cifra sulla quale le parti stanno lavorando per trovare un’intesa definitiva. Pittarello è un centravanti moderno, capace di giocare sia da riferimento centrale sia in un attacco a due. Oltre alla struttura fisica, abbina grande disponibilità al sacrificio e un importante lavoro senza palla, caratteristiche particolarmente apprezzate da Paolo Bianco, che cerca un attaccante capace di partecipare attivamente alla fase di costruzione e di pressing. La sensazione è che questa sia una delle trattative più avanzate del mercato nerazzurro.



Moreo resta in nerazzurro. Si chiude invece senza sviluppi la vicenda legata a Stefano Moreo. L’interesse del Palermo non si è trasformato in una trattativa concreta e, secondo quanto raccolto, il dialogo tra le società può considerarsi concluso. Salvo colpi di scena, Moreo continuerà quindi a vestire la maglia del Pisa, rappresentando uno dei punti di riferimento offensivi della squadra di Paolo Bianco grazie alla sua esperienza, al lavoro per

la squadra e alla capacità di legare il gioco.



Confente, il Pisa accelera per la porta. Un altro reparto sul quale la società continua a lavorare è quello dei portieri.Il nome seguito con maggiore attenzione resta quello di Alessandro Confente, reduce da una stagione positiva con la Juve Stabia.vIl profilo del portiere piace particolarmente a Paolo Bianco per affidabilità, personalità e capacità di partecipare alla costruzione dell’azione con i piedi, qualità ormai fondamentali nel calcio moderno. La trattativa sarebbe ancora aperta e il Pisa starebbe cercando di accelerare per anticipare l’eventuale concorrenza e mettere a disposizione del nuovo allenatore un estremo difensore ritenuto funzionale al progetto tecnico.



Gabbanini continua la ricostruzione. Il mercato nerazzurro è tutt’altro che concluso. Leonardo Gabbanini continua a lavorare su più fronti con l’obiettivo di costruire una squadra giovane, sostenibile ma allo stesso tempo competitiva. Dopo le prime uscite, il Pisa è chiamato a completare soprattutto il reparto offensivo e quello difensivo, senza trascurare il centrocampo, dove potrebbero arrivare ulteriori novità nelle prossime settimane.

La sensazione è che i prossimi giorni possano essere decisivi per sbloccare alcune delle operazioni più importanti e consegnare a Paolo Bianco una rosa sempre più vicina all’idea di calcio che il tecnico intende sviluppare nella nuova stagione

Last modified: Agosto 5, 2026