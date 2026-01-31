Pisa – Sassuolo, una vittoria per il riscatto e la speranza

Written by admin• 7:27 am• Pisa SC

PISA – Non ci sono giri di parola. Questo pomeriggio (Cetilar Arena, ore 15) contro il Sassuolo, l’obiettivo del Pisa è quello di vincere e portare a casa i tre punti. In serie A si sa che non è mai facile, ma per i nerazzurri oggi davanti ad un pubblico che li spingerà dall’inizio alla fine è quasi d’obbligo portare a casa i tre punti, per continuare a credere nella salvezza accorciando sulle dirette concorrenti e per riscattare la serata di San Siro contro l’Inter.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. In tutto questo la gara contro gli emiliani non sarà una passeggiata di salute visti i rientri di Thorstvedt e Berardi, ma il Pisa, anche con l’aiuto dei nuovi arrivati proverà a scardinare la difesa emiliana. Nelle file nerazzurre non ci saranno Calabresi e Gilardino (in panchina andrà il suo secondo Caridi) per squalifica. Gli infortuni invece terranno ancora fuori Stengs, Cuadrado, Vural, Lusuardi, Denoon, Semper e Albiol. Davanti a Scuffet ballottaggio tra Coppola e Bozhinov per un posto accanto a capitan Caracciolo (che torna titolare) e Canestrelli. A centrocampo spazio ad Aebischer e Marin entrambi in diffida con Tourè a destra e Angori a sinistra. In attacco spazio a Moreo e Tramoni con Durosinmi che dovrebbe avere la meglio su Meister non ancora in perfette condizioni.

QUI SASSUOLO. Anche Grosso ha a che fare con alcune defezioni: Boloca sarà da valutare, mentre ormai la stagione per Pieragnolo e Candè è terminata. Tornano a disposizione Thorstvedt e Berardi. Davanti a Muric spazio a Idzes e Muharemovic con Walukiewicz e Doig a completare il pacchetto arrestrato. Sulla linea mediana spazio a Koné, Matic e Thorstvedt. In attacco dal 1′ saranno in campo Berardi, Laurienté e Pinamonti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-4-2-1): 22 Scuffet; 26 Coppola, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Tourè, 6 Marin, 20 Aebischer, 3 Angori; 32 Moreo, 10 Tramoni; 17 Durosinmi. A disp. 12 Nicolas, 2 Bozhinov, 7 Leris, 8 Hojholt, 14 Akinsanmiro, 35 Loyola, 36 Piccinini, 9 Meister, 81 Stojikovic, 99 Lorran. All. Caridi (Gilardino squalificato).

SASSUOLO (4-3-3): 49 Muric; 6 Walukiewicz, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 42 Thorstvedt, 18 Matic, 90 Koné; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurienté. A disp. 12 Satalino, 13 Turati, 16 Zacchi, 17 Paz, 19 Romagna, 25 Coulibaly, 26 Odenthal, 35 Lipani, 40 Vranckx, 44 Iannoni, 7 Volpato, 20 Fadera, 24 Moro, 14 Skjellerup, 77 Pierini. All. Fabio Grosso.

ARBITRO: Arena della sezione di Torre del Greco (Ass. Bahri-Di Gioia). Quarto uomo: Mariani. VAR Paterna. AVAR Guida.

