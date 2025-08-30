Written by Antonio Tognoli• 8:07 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Pisa e Roma sono in campo alla Cetilar Arena Romeo Anconetani per la seconda giornata del campionato di serie A Enilive 2025/26.

QUI PISA. Mister Alberto Gilardino conferma l’undici di partenza visto al Gewiss Stadium una settimana fa. L’unica variante è rappresentata dal recupero di Lusuardi, che prende il posto di Denoon, che non è neanche in panchina. Davanti a Semper ci sono duqnue Caracciolo, Canestrelli e Lusuardi. Sugli esterni c’è la conferma di Tourè e Angori, mentre a centrocampo spazio a Marius Marin (buon compleanno!) e Aebischer. Moreo e Tramoni giostrano alle spalle dell’unica punta Meister. Non ci sono per in disponibilità Vural, Esteves e Lind.

QUI ROMA. Nella Roma mister Gasperini non può contare su Pellegrini e Bailey ancora ai box per infortunio. Davanti a Svilar ci sono Hermoso, il pontederese Mancini e Ndicka. Sulle corsie laterali spazio a Wesley a destra e Agelino a sinistra con Cristante e Konè confermati sulla linea mediana. El Shaarawy viene preferito ad El Aynaoui accanto a Soulè naturalmente un passo indietro rispetto all’unica punta Ferguson.

PISA – ROMA 0-0

PISA (3-4-2-1): 1 Semper; 47 Lusuardi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Tourè, 6 Marin, 20 Aebischer, 3 Angori; 32 Moreo, 10 Tramoni; 9 Meister. A disp. 12 Andrade, 22 Scuffet, 7 Leris, 8 Hojholt, 11 Cuadrado, 16 Buffon, 18 Nzola, 23 Stengs, 33 Calabresi, 36 Piccinini, 72 Maucci, 76 Mbambi, 77 Durmush. All. Alberto Gilardino

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 22 Hermoso, 23 Mancini, 5 Ndicka; 43 Wesley, 4 Cristante, 17 Konè, 3 Angelino; 92 El Shaarawy, 18 M.Soulè; 11 Ferguson. A disp. 32 Vasquez, 91 Zelezny, 19 Celik, 87 Ghilardi, 2 Rensch, 61 Pisilli, 35 Baldanzi, 21 Dybala, 7 Pellegrini, 8 El Aynaoui, 9 Dovbyk, 68 Arena. All. Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Collu della sezione di Cagliari. Guardalinee: Cecconi e Rossi. Quarto uomo: Manganiello. VAR: Meraviglia. AVAR: Maresca.

