Pisa, residenti e movida: un incontro pubblico per trovare un equilibrio tra divertimento e vivibilità

Written by Redazione• 11:56 am• Pisa, Politica

Venerdì 6 novembre alle ore 18, all’Antico Caffè Toti di via San Martino, un confronto aperto alla cittadinanza promosso da Pisa al Centro. Presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale, associazioni giovanili, comitati di quartiere e un’esperta di acustica

PISA – Trovare un punto di equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle dei giovani che frequentano il centro storico, conciliando il diritto al riposo con la voglia di socialità e divertimento. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico dal titolo “Residenti e movida – Verso una soluzione di equilibrio”, promosso da Pisa al Centro nell’ambito dell’iniziativa “Spazio ai cittadini: gli incontri di Pisa al Centro”.

L’appuntamento è fissato per venerdì 6 novembre alle ore 18, presso l’Antico Caffè Toti, in via San Martino 104 a Pisa, e sarà aperto a tutta la cittadinanza.

Al centro del confronto ci sarà uno dei temi più sentiti da chi vive e frequenta il cuore della città: la convivenza tra la vita notturna, le attività di aggregazione e la tranquillità dei residenti.

Una questione complessa, che coinvolge non soltanto i cittadini e i giovani, ma anche le istituzioni, gli operatori economici e le realtà associative del territorio. L’obiettivo sarà quello di favorire il dialogo tra le diverse esigenze, individuando possibili soluzioni condivise per rendere il centro storico un luogo vivo, accogliente e rispettoso dei diritti di tutti.

Ad aprire l’incontro con i saluti sarà Caterina Costa, membro del direttivo di Pisa al Centro.

Interverranno Amanuel Sikera, assessore ai Rapporti col Cittadino, e Frida Scarpa, assessore alle Politiche Giovanili, che porteranno il contributo dell’amministrazione comunale su un tema che richiede attenzione, ascolto e capacità di mediazione.

Previsto anche l’intervento dell’ingegnera Beatrice Carmassi, tecnico competente in acustica, che potrà offrire un contributo specialistico sulla questione dell’impatto sonoro delle attività serali e notturne.

Al dibattito parteciperanno inoltre i rappresentanti delle associazioni giovanili e dei comitati di quartiere del centro storico, chiamati a confrontarsi sulle criticità e sulle possibili risposte alle esigenze di chi abita e vive quotidianamente la città.

Il dialogo come punto di partenza. La movida rappresenta da tempo un argomento centrale nel dibattito cittadino. Da una parte c’è la necessità di tutelare la qualità della vita dei residenti, dall’altra l’importanza di preservare occasioni di incontro, socializzazione e vitalità, soprattutto per le nuove generazioni. Due esigenze che non devono necessariamente essere contrapposte, ma che possono trovare un terreno comune attraverso il confronto e la collaborazione. L’iniziativa promossa da Pisa al Centro punta proprio a creare un’occasione di ascolto reciproco, nella convinzione che le soluzioni più efficaci possano nascere dal coinvolgimento diretto di tutti i soggetti interessati. Non si tratta soltanto di discutere di rumore e orari, ma di riflettere sul modello di centro storico che Pisa vuole costruire per il futuro: uno spazio capace di mantenere la propria vitalità senza compromettere la serenità di chi vi risiede. L’incontro del 6 novembre rappresenterà quindi un’opportunità per mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, cittadini e giovani, con l’auspicio di trasformare il confronto in proposte concrete.

L’ingresso è libero e l’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

Last modified: Ottobre 31, 2026