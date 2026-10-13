Pisa, piano da oltre 69 milioni per le opere pubbliche: 56,3 milioni previsti nel 2027

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Case popolari, strade, scuole e litorale al centro del programma triennale approvato dalla Giunta. Il documento passa ora al Consiglio comunale

PISA – Oltre 69 milioni di euro di investimenti nel triennio 2027-2029, di cui circa 56,3 milioni programmati per il prossimo anno. Sono le cifre del Programma triennale dei lavori pubblici e dell’Elenco annuale 2027 approvati dalla Giunta comunale. Il documento comprende anche gli interventi gestiti dalle partecipate Pisamo, Apes e Navicelli e dovrà ottenere il via libera del Consiglio comunale nell’ambito dell’approvazione del bilancio di previsione.

«Le risorse si concentrano su alcuni ambiti fondamentali per la città: dall’edilizia residenziale pubblica alla manutenzione e riqualificazione di strade e marciapiedi, dalle scuole e dagli asili alla sicurezza del territorio e alla tutela dell’ambiente», dichiara Virginia Mancini, assessore ai lavori pubblici. «Si tratta di investimenti che consentiranno di migliorare progressivamente la qualità della vita nei quartieri della città e del litorale».

Per l’edilizia residenziale pubblica sono previsti oltre 9,6 milioni di euro, destinati alla manutenzione e ristrutturazione degli alloggi, agli interventi negli immobili condominiali e alla riqualificazione di Gagno, per la quale sono programmati 500mila euro.

Sul fronte della viabilità, il piano prevede 4 milioni per gli asfalti e 2,5 milioni per i marciapiedi, oltre a 2,3 milioni per la rotatoria di Montacchiello. Altre risorse saranno dedicate alla segnaletica, all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla manutenzione straordinaria dei ponti.

Scuole e asili riceveranno oltre 5 milioni di euro per manutenzione, sicurezza sismica ed efficientamento. Tra gli interventi principali figurano l’adeguamento del nido di via Derna, per un milione, il consolidamento della scuola Fibonacci, per 1,17 milioni, e il miglioramento sismico delle primarie Battisti e Genovesi. Previsti anche impianti fotovoltaici alle scuole Parmini e Genovesi.

Circa 4 milioni saranno destinati al verde e all’ambiente. L’opera più consistente riguarda una nuova area verde a Putignano, con rinaturalizzazione dell’ambito fluviale, per oltre 2,55 milioni. In programma anche la riqualificazione degli spazi accanto alle scuole di via Rindi, il potenziamento delle aree gioco e interventi sulle pinete litoranee.

Per il patrimonio storico spiccano 1,88 milioni per la chiesa di San Zeno, 1,3 milioni per la Torre Guelfa e 609mila euro per la facciata di Palazzo Gambacorti. Sono inoltre previsti lavori al Teatro Verdi, all’Acquedotto Mediceo, alle mura e ad altri edifici e monumenti comunali.

Lo sport vedrà interventi nelle aree vicine all’impianto polivalente del CEP, per 600mila euro, una nuova palestra per le manifestazioni storiche a Oratoio, per 250mila euro, e un campo polivalente a Sant’Ermete, per 150mila euro, oltre a manutenzioni negli impianti cittadini.

Sul litorale, il programma comprende 3,72 milioni per estendere la fognatura nera a Marina di Pisa, 440mila euro per le scogliere e 65mila euro per le spiagge di ghiaia. Supera il milione di euro il valore complessivo delle riqualificazioni della Terrazza Pontecorvo di via Milazzo, di via dell’Ordine di Santo Stefano e di piazza Sardegna.

Completano il piano, tra gli altri, 250mila euro per piazza Mazzini, 200mila euro per un nuovo scalo sull’Arno, 150mila euro per la videosorveglianza e 100mila euro ciascuno per il dragaggio di tratti dell’Arno e del Canale Navicelli.

Last modified: Ottobre 13, 2026