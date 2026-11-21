Written by Redazione• 9:37 am• Pisa, Politica

PISA – Futuro Nazionale condanna fermamente quanto accaduto venerdì durante le manifestazioni organizzate in occasione dello sciopero generale. Il lancio di palloncini contenenti vernice bianca contro gli agenti delle forze dell’ordine schierati davanti all’auditorium “Giuseppe Toniolo”, dove era in corso un incontro istituzionale sul futuro dell’area di Santa Chiara, rappresenta un comportamento grave e inaccettabile.



La libertà di manifestare e di esprimere il proprio dissenso è un diritto fondamentale e insopprimibile, ma non può trasformarsi in un pretesto per colpire o umiliare chi è chiamato a garantire la sicurezza pubblica. Le divise delle donne e degli uomini in servizio meritano rispetto, così come il ruolo che svolgono quotidianamente a tutela dei cittadini e delle istituzioni.

Il coordinamento provinciale di Pisa di Futuro Nazionale esprime piena solidarietà agli agenti coinvolti e ribadisce che non possono esistere zone franche nelle quali qualsiasi comportamento venga tollerato in nome della protesta politica. Il dissenso si esprime con le idee, le parole e le manifestazioni pacifiche, non con atti ostili diretti contro chi rappresenta lo Stato.

Dichiara Katia Tognetti, referente di Futuro Nazionale per il Comune di Pisa. “È inaccettabile che chi indossa una divisa, mentre svolge il proprio servizio, debba diventare bersaglio di simili provocazioni. Chiediamo che questi episodi non vengano liquidati come semplici bravate o gesti dimostrativi: il rispetto delle istituzioni e delle forze dell’ordine è un principio che non deve conoscere appartenenze politiche”.

Sulla questione interviene anche il responsabile provinciale Mario Palmieri. “Sarei curioso di sentire da questi manifestanti se sostengano che sia stato un corteo pacifico, o ‘pacifista’ come amano riempirsi la bocca. Sarei anche curioso di capire se quella sinistra pisana che si è affrettata a sputare sentenze sui nove poliziotti indagati per gli eventi del 23 febbraio 2024 sia pronta a condannare fermamente questo vile gesto compiuto contro chi era lì a tutelare l’incolumità dei manifestanti e non di certo per limitarne la libertà.”

Last modified: Novembre 21, 2026