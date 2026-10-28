Pisa – Palermo, sfida tra giganti con il ritorno da grande ex di Pippo Inzaghi

Written by Redazione• 6:56 am• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – E’ sicuramente il match clou di giornata Pisa – Palermo incastrato nel turno infrasettimanale del campionato di serie BKT. Alle ore 19 l’Arena sarà pronta ad accendere i suoi riflettori su una gara speciale, che vedrà il ritorno di super Pippo Inzaghi, colui che dopo 34 anni ha riportato il Pisa in serie A al termina di una grande cavalcata. Stasera però sarà sulla panchina del Palermo che sembra lanciatissimo per il ritorno in serie A.

di Antonio Tognoli

Dopo gli applausi iniziali però il Pisa sarà un avversario per Inzaghi. I rosanero sono a caccia della continuità e se è vero che stanno viaggiando forte a ritmi incontenibili è pur vero che il campionato di serie B ha dimostrato in questi anni di essere forse il più difficile d’Europa, pieno di trappole ed insidie. Il Modena di Belotti regge il passo dei siciliani e la vittoria a Vicenza l’ha riportato a soli tre punti di distanza. Sognare è lecito. Il Pisa invece dopo le due grandi prestazioni sul piano del gioco con Cremonese e Verona è chiamato ad una prestazione importante contro la squadra più forte della serie B.

Purtroppo mister Paolo Bianco dovrà rinunciare a Calabresi squalificato ridisegnando un assetto difensivo che potrebbe variare con il ritorno di Caracciolo nella difesa a tre formata da Primasso e Bozhinov. Ballottaggio Leone-Loyola per un posto nella zona nevralgica del campo al fianco di Correia. Sugli esterni quasi sicuro l’impiego di Zanon e Leris. Moreo e Marras daranno supporto all’unica punta Pittarello. Ancora dubbi sulle condizioni di Tramoni che comunque dovrebbe accomodarsi in panchina. Inzaghi dovrà fare a meno oltre all’indisponibile Palumbo, di Strefezza, Joronen e dell’ex nerazzurro Barba. Davanti a Perin spazio dunque a Bani e Peda con Pierozzi e Augello ai loro lati. L’ex Mazzitelli, Estevez e Ranocchia saranno i prescelti per la linea a tre di centrocampo. In avanti l’ex nerazzurro Gyasi (il Pisa lo prelevò molto giovane dal Torino), Pohjanpalo e Johnsen. L’Arena presenterà un colpo d’occhio straordinario per una partita che promette emozioni, gol e spettacolo.

PISA -PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-4-2-1): 98 Confente; 13 Primasso, 4 Caracciolo, 2 Bozhinov; 72 Zanon, 55 Leone, 29 Correia, 7 Leris; 23 Marras, 32 Moreo; 8 Pittarello. A disp. 1 Scuffet, 3 Angori, 5 Canestrelli, 26 Coppola, 14 Loyola, 19 Esteves, 21 Vural, 36 Piccinini, 17 Rao, 10 Tramoni, 37 Petagna. All. Paolo Bianco

PALERMO (4-3-3): 1 Perin; 27 Pierozzi, 13 Bani, 29 Peda, 3 Augello; 36 Mazzitelli, 24 Estevez, 10 Ranocchia; 11 Gyasi, 20 Pohjanpalo, 7 Johnsen. A disp. 14 Fortin, 12 Nespola, 32 Ceccaroni, 84 Cassandro, 96 Magnani, 33 Bozzolan, 6 Gomes, 8 Segre, 23 Hernani, 9 Vavassori, 99 Gabrielloni. All. Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Daniele Chiffi della sezione di Padova (Ass. Tegoni-Colaianni). Quarto uomo: Arena. VAR Di Paolo AVAR Cosso

Last modified: Ottobre 28, 2026