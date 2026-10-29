Pisa – Palermo, le pagelle firmate da Giovanni Manenti

Written by Redazione• 6:59 am• Pisa SC

CONFENTE 6 – partita di ordinaria amministrazione per le difficoltà degli interventi effettuati, viene beffato dalla deviazione di Zanon in occasione della prima rete subita ed incolpevole sulle altre due, è viceversa apparso meno sicuro nelle giocate con i piedi, una situazione di gioco per la quale è stato scelto dalla dirigenza..

PRIMASSO 6,5 – disputa una prima frazione di gioco di elevato spessore, cancellando letteralmente Johnsen, macchiata dall’ammonizione subita in chiusura di tempo per poi farsi trovare fuori posizione nell’azione che porta alla rete dell’1-2 che riapre la partita, prestazione complessivamente comunque positiva. (dal 96′ Canestrelli sv).

BOZHIMOV 6– nel primo tempo doppiamente protagonista, annullando un “cliente difficile” quale Pohjanpalo e propiziando con la sua deviazione di testa il raddoppio di Pittarello, anche lui fuori posizione in occasione della prima rete dei rosanero, si fa “scherzare” da Vavassori nell’azione che porta al provvisorio vantaggio ospite..

ANGORI 6,5 – altra buona gara dell’esterno nerazzurro, che si trova a proprio agio con Leris sulla corsia sinistra, scambiandosi a vicenda i ruoli nell’alimentare l’azione offensiva, nella ripresa esegue un recupero decisivo su Pohjanpalo evitando la rete del possibile 2-4 che avrebbe virtualmente chiuso l’incontro.

ZANON 6,5 – una sorta di “freccia rossa” sulla corsia di destra, che lo vede dominante nel primo tempo nella doppia fase difensiva e propulsiva e, non a caso, da un suo inserimento nasce l’assist per il vantaggio siglato da Pittarello, ad inizio ripresa è sfortunato protagonista trovandosi solo a fronteggiare Johnsen con tutta la difesa in avanti e “sporca” anche la conclusione del norvegese mettendo fuori causa Confente. (dal 70′ Rao 6,5 – delle tre sostituzioni contemporanee è l’unico che incide sulla gara con la sua velocità e da un suo spunto giunge l’assist per la rete del pari di Marras)

LOYOLA 6,5 – svolge nel primo tempo con diligenza il compito assegnatogli di frangiflutti a copertura del compagno di reparto Correia, limitando le proiezioni offensive, si trova più in difficoltà ad inizio ripresa con l’inserimento di Hernani, venendo sostituito (dal 70′ Vural 5,5 – il giovane centrocampista turco rivede il campo dallo spezzone di Mantova prima della sosta, ma ancora una volta il suo apporto alla causa non incide come sarebbe lecito attendersi) .

CORREIA 7,5 – autentico “padrone del centrocampo£”, abbina alla fisicità un non trascurabile tasso tecnico, oltre ad una resistenza encomiabile per tutti i 90′ che lo vedono coprire ogni zona del terreno di gioco tanto da far sembrare che i nerazzurri giochino in 12; sicuramente il più affidabile dell’organico a disposizione di Mister Bianco.

LERIS 7 – infaticabile per tutti i 100′ (recuperi compresi) di gioco, alimenta con continuità l’azione offensiva su entrambe le fasce che occupa durante l’incontro, peccato che ad inizio ripresa non venga raggiunto con precisione dai compagni allorché avrebbe una prateria innanzi a sé ed è altresì in grado di prodursi in un allungo prodigioso nell’ultimo assalto quando tutti gli altri (compagni ed avversari) avevano oramai la spia della riserva accesa. .

MOREO 6– lo si può definire “l’uomo buono per tutte le stagioni”, sacrificandosi alle indicazioni tattiche del tecnico, occupando più posizioni nell’arco dell’intero incontro e, pur non eccellendo, ha comunque la lucidità per il “velo” che smarca Marras consentendo al compagno di battere a rete per il punto del pari che evita la beffa in casa nerazzurra. .

PITTARELLO 8 – se Ridley Scott volesse girare un ulteriore remake de “Il Gladiatore”, il ruolo del protagonista non potrebbe che essere affidato all’attaccante nerazzurro, che dimostra di trovarsi a proprio agio in una “Arena” come quella all’ombra della Torre Pendente, in una gara che lo vede spendersi sino all’ultima goccia di sudore, oltre al non “trascurabile” particolare di farsi trovare “al posto giusto al momento giusto” in occasione della doppietta messa a segno nel primo tempo che aveva illuso i tifosi nerazzurri, esce a 20′ dal termine avendo oramai dato tutto (dal 70′ Petagna 5 – dispiace ripetersi, ma l’attaccante ex Monza appare come una sorta di “corpo estraneo” nello scacchiere nerazzurro, con un ritardo di condizione fisica ancor più accentuato da quanto corrono i propri compagni)

MARRAS 6,5 – tornato nell’undici titolare dalla gara d’esordio contro il Padova, alterna cose buone ad altre meno, è comunque dal suo piede che parte ia traiettoria su corner che genera il raddoppio nerazzurro ed è sempre lui a siglare con freddezza il punto del definitivo 3-3, a dimostrazione che le qualità balistiche non gli fanno difetto e che, quantomeno, è “l’uomo della provvidenza” nel momento del bisogno,,così come era stato domenica a Verona.

BIANCO 6 – rispetto alle previsioni della vigilia, opta per la soluzione Marras invece che Rao in luogo dell’infortunato Tramoni ed i fatti gli danno ragione con un primo tempo sontuoso della sua squadra chiuso sul doppio vantaggio, forse non legge bene i cambi eseguiti da Inzaghi nell’intervallo e forse i ragazzi si sono fatti prendere da una euforia eccessiva andando alla ricerca della terza rete ad inizio ripresa facendosi trovare spiazzati nell’azione che porta al primo centro rosanero, di positivo resta la prestazione e l’ottima condizione fisica, dopotutto non tutte le giornate ci sarà da incontrare il Palermo..

Last modified: Ottobre 29, 2026