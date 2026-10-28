Pisa – Palermo 3-3 26′ e 40′ Pittarello, 53′ Johnsen, 57′ Peda, 69′ Vavassori, 80′ Marras

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PISA – Sono in campo all’Arena Pisa e Palermo per la nona giornata del campionato di serie BKT, primo turno infrasettimanale della stagione agonistica 2027-28.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Mister Paolo Bianco deve rinunciare a Calabresi squalificato e Tramoni sempre acciaccato. Davanti a Confente ci sono Primasso, Bozhinov e Angori. A centrocampo è Loyola il prescelto accanto a Correia. Sugli esterni conferme per Leris e Zanon. Marras e Moreo sono schierati a sostegno dell’unica punta Pittarello. Sono alla fine tre i cambi di mister Bianco rispetto alla gara di Verona. Angori passa da esterno a tutta fascia a fare il braccetto di sinistra per le assenze dovute alla squalifica di Calabresi. Léris viene schierato ancora sulla fascia, davanti Marras e Pittarello prendono il posto di Rao e Petagna con Moreo come al solito che si sposterà sul tutto il fronte offensivo.

QUI PALERMO. Mister Inzaghi alle prese tra le altre con le assenze di Palumbo e Strefezza, schiera il 4-3-3 annunciato alla vigilia, senza il trequartista e con Hernani in panchina. Davanti a Perin ci sono Bani e Peda con Pierozzi e Augello ai suoi lati. All’ex Mazzitelli, all’ex Parma Estevez e Ranocchia le chiavi della zona nevralgica del campo rosanero. Gyasi, Pohjanpalo e Johnsen è il tridente offensivo prescelto dall’ex tecnico nerazzurro, che torna all’Arena per la prima volta da avversario dopo la straordinaria cavalcata che ha riportato il Pisa dopo 34 anni in serie A. Sono ben sei i cambi di Inzaghi, rispetto alla sfida contro la Carrarese.

L’ARBITRO. Pisa – Palermo è affidata all’internazionale Sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il fischietto classe ’84

L’AMBIENTE. Gran colpo d’occhio all’interno dello stadio pisano. Completamente esaurito il settore ospiti dove sono sistemati i 1.100 sostenitori rosanero che hanno voluto seguire da vicino la squadra di Inzaghi. Squadre in campo nel riscaldamento intorno alle ore 18.25. A grandi passi ci si avvicina al fischio d’inizio previsto per le ore 19.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Palermo con un completo giallo chiaro lontano dai classici colori rosanero. Fasi iniziale di studio anche se il Pisa si fa preferire nella fase di possesso palla. Gli spazi sono però tutti intasati. E’ un Inzaghi come al solito tarantolato in panchina che non sembra soddisfatto dell’inizio dei suoi. Il Pisa ci prova con Moreo, ma il suo spiovente è deviato in corner. Il Palermo fatica invece ad arrivare all’area avveersaria, tuttavia Ranocchia tenta di verticalizzare, ma prima Correia e poi Bozhinov sono bravi a chiudere la linea di passaggio. Leris a sinistra mette sovente in difficoltà il suo dirimpettaio, ma non riesce ad essere preciso nel cross, Perin blocca la sfera. La prima vera occasione della partita ce l’ha il Palermo con il cross di Augello da sinistra che trova Gyasi, girata di testa dell’ex nerazzurro, che finisce a lato non di molto. A passare in vantaggio però sono i nerazzurri: passaggio filtrante di Correia per Zanon che prende il fondo e crossa dove trova, solo, Pittarello che appoggia in rete: 1-0. L’Arena esplode. Il Pisa è in vantaggio. Dopo un lunghissimo VAR CHECK viene confermato il gol nerazzurro. E’ il terzo gol in stagione per Filippo Pittarello.

Il Pisa insiste nei suoi attacchi. Un cross di Angori viene respinto a fatica da Pierozzi. Per il Palermo sembra piovere sul bagnato. Dopo un contrasto con Pittarello il difensore rosanero Bani è costretto al cambio: al suo posto Inzaghi manda in campo Mignani. La reazione del Palermo si sintetizza in una conclusione di Ranocchia servito da destra da Pierozzi, che Confente blocca in due tempi. Il Pisa però insiste in avanti. Una conclusione di Zanon dal limite, viene deviata in angolo dalla difesa rosanero. Dal corner di Marras da sinisstra, la palla viene prolungata da Bozhinov che tocca quel tanto che basta per favorire il numero otto di mister Bianco che deve solo appoggiare in rete: 2-0. Siamo al 40′. E Pittarello firma la sua personale doppietta, mettendo a segno il suo quarto sigillo stagionale. Dopo tre minuti di recupero la prima frazione si chiude sul 2-0 per i nerazzurri.

IL SECONDO TEMPO. La ripresa inizia subito con due cambi nel Palermo: dentro Vavassori ed Hernani, fuori Gyasi e Ranocchia. E’ del Pisa però il primo pericolo verso la porta siciliana. Dai ventidue metri Marras servito da Pittarello a campo aperto impegna a terra Perin. Ma nel momento migliore del Pisa, il Palermo riapre la partita: Augello serve in profondità Johnsen che salta Zanon e col mancino batte Confente. Sulla conclusione c’è anche la deviazione leggera di Zanon che mette fuori causa Confente: 2-1. E’ il sesto gol in campionato per Johnsen. Il Palermo a questo punto ci crede. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla tre quarti campo, arriva il gol di Peda che raccoglie da Pohjanpalo e con l’esterno del destro indovina una traiettoria con la palla che termina sotto l’incrocio dove Confente non può arrivare: 2-2. Primo gol in campionato per Peda. Incredibile. In quattro minuti il Palermo ristabilisce la parità. Intanto si fa male Pierozzi che è costretto ad uscire addirittura in barella. Al suo posto Inzaghi inserisce Cassandro. I nerazzurri intanto si riaffacciano in avanti e dopo una bella discesa di Leris, la palla termina a Moreo, che si gira e carica il destro che termina alto sopra la traversa. A venti minuti dalla fine però il Palermo addirittura trova il tris e ribalta la partita: cross troppo lungo per Pohjanpalo che controlla la sfera e la rimette dentro, colpo di testa di Estevéz per Vavassori che vince un rimpallo con Bozhinov e batte in uscita Confente: 2-3. Dopo la rete dello svantaggio Bianco richiama tre uomini: dentro Petagna, Rao e Vural per Pittarello, Zanon e Loyola. Il Pisa ci prova di rabbia: Angori dai venti metri carica il suo sinistro a giro, Perin blocca in due tempi. Ma il Pisa trova il pareggio in una partita incredibile. Rao va via velocissimo sulla sinistra, palla dentro per Moreo che fa da velo per Marras che col sinistro a giro batte Perin: 3-3. Gol bellissimo. Parità ristabilita all’Arena a dieci dalla fine. A questo punto Inzaghi si copre: fuori Pohjanpalo e dentro Ceccaroni. Il Pisa ora sospinto dall’Arena ci crede e cerca di colpire il Palermo in velocità. E’ una gara bellissima tra due squadre che non si risparmiano e non speculano sul risultato acquisito.

PISA – PALERMO 3-3

PISA (3-4-2-1): 98 Confente; 13 Primasso, 2 Bozhinov, 3 Angori; 72 Zanon (69′ 17 Rao), 14 Loyola (69′ 21 Vural), 29 Correia, 7 Leris; 23 Marras, 32 Moreo; 8 Pittarello (69′ 37 Petagna). A disp. 1 Scuffet, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli, 11 Ferrah, 26 Coppola, 36 Piccinini, 44 Denoon, 55 Leone, 92 Bettazzi. All. Paolo Bianco

PALERMO (4-3-3): 1 Perin; 27 Pierozzi (64′ 84 Cassandro), 13 Bani (33′ 96 Mignani), 29 Peda, 3 Augello; 36 Mazzitelli, 24 Estevez, 10 Ranocchia (46′ 23 Hernani); 11 Gyasi (46′ 9 Vavassori), 20 Pohjanpalo (81′ 32 Ceccaroni), 17 Johnsen. A disp. 14 Fortin, 12 Nespola, 6 Gomes, 8 Segre, 33 Bozzolan, 99 Gabrielloni. All. Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Daniele Chiffi della sezione di Padova (Ass. Tegoni-Colaianni). Quarto uomo: Arena. VAR Di Paolo AVAR Cosso

RETI: 26′ e 40′ Pittarello (Pi); 53′ Johnsen (Pa), 57′ Peda (Pa), 69′ Vavassori (Pa), 80′ Marras (Pi)

NOTE: Terreno in perfette condizioni. Temperatura intorno ai 16 gradi. Angoli 4-2. Rec. pt 3′.

Last modified: Ottobre 28, 2026