Written by Ottobre 27, 2026 10:14 pm Pisa SC

Pisa – Palermo, ecco dove vederla in Tv e alla radio

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PISA – Pisa – Palermo, valevole per la nona giornata del campionato 2026/27 di serie BKT, sarà trasmessa in diretta mercoledì 28 ottobre, ore 19, sulle piattaforme a pagamento DAZN e Amazon Prime.

La telecronaca per DAZN sarà affidata a Lorenzo Del Papa, mentre su LaB Channel a Francesco Nigro.

Flash della gara su Radio Rai (88.5 FM)Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa)

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.netcommento sul matchfoto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Ottobre 27, 2026
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