Pisa – Palermo, ecco dove vederla in Tv e alla radio

Written by Redazione• 10:14 pm• Pisa SC

PISA – Pisa – Palermo, valevole per la nona giornata del campionato 2026/27 di serie BKT, sarà trasmessa in diretta mercoledì 28 ottobre, ore 19, sulle piattaforme a pagamento DAZN e Amazon Prime.

La telecronaca per DAZN sarà affidata a Lorenzo Del Papa, mentre su LaB Channel a Francesco Nigro.

Flash della gara su Radio Rai (88.5 FM), Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) e Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa)

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.net, commento sul match, foto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Ottobre 27, 2026