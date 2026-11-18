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Iniziate le due giornate di orientamento con circa 60 realtà del territorio. Imprese, università, ITS e agenzie per il lavoro incontrano i giovani prossimi al diploma e quelli già diplomati

PISA – Conoscere le possibilità di studio, formazione e lavoro offerte dal territorio per scegliere il percorso dopo il diploma. È l’obiettivo di Pisa Opportunity Village, che ha aperto questa mattina, mercoledì 18 novembre, le sue due giornate alla Stazione Leopolda.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Pisa con la collaborazione di Patrimonio Pisa, coinvolge oltre 50 classi delle scuole superiori, per circa mille studenti, e riunisce circa 60 realtà tra imprese, università, istituti di formazione, agenzie per il lavoro, ordini professionali e Terzo settore. L’ingresso è gratuito e aperto anche ai giovani già diplomati.

A presentare l’appuntamento sono stati gli assessori Frida Scarpa, alle politiche giovanili, e Amanuel Sikera, alle politiche attive del lavoro, insieme ai docenti Fabio Vasarelli dell’IIS Da Vinci-Fascetti e Valeria Sturniolo dell’IIS Galilei-Pacinotti, che hanno curato il coordinamento organizzativo.

«Come istituzioni abbiamo il compito di aprire nuove porte e far conoscere le opportunità che il nostro territorio può offrire, anche al di là dei settori più tradizionali», ha dichiarato Scarpa, richiamando le prospettive della nautica, della manifattura, della sanità e del mondo bancario e finanziario.

L’obiettivo, ha aggiunto, è consentire ai ragazzi di conoscere le possibilità presenti a Pisa prima di decidere se proseguire altrove il proprio percorso.

Sikera ha sottolineato il coinvolgimento di studenti di tutti gli indirizzi, dai tecnici e professionali ai licei: «L’idea alla base dell’iniziativa è mettere in relazione il mondo della scuola con quello della formazione e del lavoro».

Tra i partecipanti figurano l’Università di Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna, insieme a numerose realtà della formazione accademica e professionale e alle ITS Academy dei settori digitale, energia e ambiente, agroalimentare, moda, meccanica e scienze della vita.

Gli studenti possono inoltre confrontarsi con agenzie per il lavoro, associazioni di categoria, ordini professionali e aziende attive in ambiti diversi: manifattura, commercio, tecnologia e informatica, ricerca, edilizia, finanza, sanità e assistenza sociale.

Un’occasione per raccogliere informazioni direttamente dagli operatori e approfondire sia i percorsi formativi sia le opportunità di inserimento professionale.

Last modified: Novembre 18, 2026