Written by Redazione• 7:22 am• Pisa SC

PISA – Sono 27 le occasioni in cui Pisa e Modena si sono incontrate a far tempo dalla nascita dei Campionati a Girone Unico, per un confronto che ha visto quale palcoscenico principale il Torneo Cadetto, dato che ben 22 delle citate sfide vi hanno trovato spazio, con le restanti cinque disputate in Serie C, ed l cui ,primi confronti risalgono agli anni ’30 del XX Secolo, e quindi svolgersi per un quadriennio consecutivo a cavallo degli anni ’50, prima di riproporsi da metà anni ’60 ad inizio del successivo decennio, con tre stagioni consecutive in Serie C.

di Giovanni Manenti

Dopo essersi “perse di vista” nella prima parte del periodo legato alla “Era Anconetani” per i nerazzurri , ecco che Pisa e Modena tornano ad affrontarsi ad inizio anni ’90 tra i Cadetti ed inizio nuovo Millennio in Serie C1, per poi dover trascorrere oltre 15 anni prima di incontrarsi nuovamente, sempre in Serie B, così che il bilancio complessivo evidenzia una leggera superiorità da parte nerazzurra, con 20 affermazioni a fronte di 17 pari ed altrettante vittorie ospiti, confermata anche dal computo (64 a 59) delle reti segnate.

Una statistica figlia dell’andamento del fattore campo, in quanto nei confronti svoltisi all’ombra della Torre Pendente il Pisa si è imposto in 13 occasioni rispetto a 9 pari e 5 sole vittorie del Modena, con i “Canarini” a prendersi la rivincita al “Braglia”, terreno di gioco dove possono vantare 12 successi a fronte di 8 pari e 7 affermazioni dei nerazzurri, mentre, limitandoci al solo Torneo Cadetto, nelle 22 sfide svoltesi all’Arena Garibaldi si sono registrate (come da tabella in calce) 12 vittorie per i padroni di casa rispetto ad 8 pari e due soli successi ospiti, con la curiosità che questi ultimi hanno dovuto aspettare sino a metà marzo 1986 per ottenere la prima affermazione.

LA PARTITA DA RICORDARE: tornato in Serie B a 13 anni di distanza dopo aver superato (0-1 e 2-0) il Monza nella Finale Playoff del Girone A della Serie C1,2006-’07, il Pisa affida la guida tecnica a Giampiero Ventura ed opera una importante campagna acquisti nel mercato estivo, tale da portare in nerazzurro, in particolare, un trio offensivo composto dall’argentino Ignacio Castillo, dal bielorusso Vitali Kutuzov e dal 20enne prodotto del vivaio giallorosso Alessio Cerci, destinato a fare faville nel Torneo Cadetto che va ad iniziare.

A farne in particolar modo le spese sono le squadre chiamate ad ospitare i nerazzurri che, difatti, conquistano altrettante vittorie – 2-1 a Bari e Cesena, 1-0 a Mantova e 3-2 a Treviso e Bergamo contro l’Albinoleffe – nelle prime cinque trasferte, nel mentre “steccano” nelle prime due gare casalinghe (0-1 contro il Frosinone e 0-3 contro il Brescia), prima di rimettersi in carreggiata superando Triestina (2-1), Ascoli (2-1) e Piacenza (3-1) davanti al proprio pubblico, così che, dopo 10 giornate, il Pisa è solitario Capolista con 24 punti, con una lunghezza di margine sul Brescia e tre sulla coppia formata da Chievo e Bologna.

La serie positiva in trasferta si interrompe la giornata successiva a Grosseto, allorché i biancorossi allenati da Stefano Pioli si impongono per 2-0, ma l’occasione per un pronto riscatto viene proposta dal calendario grazie al turno infrasettimanale che prevede per i nerazzurri l’impegno casalingo in programma martedì 30 ottobre 2007 alle ore 20:30 contro un Modena ottavo in Classifica con 18 punti, ma reduce da due vittorie consecutive contro Vicenza e Avellino e con il tecnico Ventura costretto a dover rinunciare alla coppia centrale formata da Trevisan e Raimondi, entrambi espulsi nel convulso finale di Grosseto, oltre a Zavagno, così che il quartetto difensivo risulta formato da Feussi, Zoppetti, Lorenzi e Pisano, non proprio il massimo, considerando altresì che gli ospiti possono fare affidamento su di una coppia di attaccanti come quella composta da Salvatore Bruno e Alex Pinardi, già andati cinque e quattro volte a segno rispettivamente. .

L’impressione è, pertanto, che si debba disputare un incontro alla stregua di “chi fa un goal più dell’altra”, e tali previsioni vengono immediatamente confermate dal campo, con gli ospiti a portarsi avanti con un colpo di testa di Bruno al 23′, lo “schiaffo” ideale per infiammare il trio d’attacco nerazzurro che, difatti, si scatena ribaltando il risultato dapprima con il pari di Cerci poco dopo la mezz’ora di gioco e quindi con il raddoppio di Castillo ad inizio ripresa.

Ma le emozioni sono ben lungi dall’essere concluse in quanto trascorrono solo 5′ che ancora Bruno pareggia i conti con una conclusione di sinistro che costringe il Pisa a rifare tutto daccapo, circostanza che non crea eccessivi problemi allorché si hanno a disposizione delle “bocche da fuoco” come il trio già citato e, difatti, è ancora Cerci ad incaricarsi di riportare avanti i suoi a soli 4′ di distanza dal pari degli emiliani, con l’incontro che sembra a questo punto incanalarsi verso la conquista dei tre punti per i nerazzurri, anche perché gli ospiti restano in 10 per l’espulsione comminata all’83’ ad Ungari, senza però aver fatto i conti con Bruno che a 2′ dal termine riesce a svettare di testa in area per la sua personale tripletta a certificare il 3-3 conclusivo al termine di una sfida che viene tuttora ricordata dai tifosi presenti sugli spalti come una delle più appassionanti vissute all’Arena Garibaldi.

Ultima curiosità, a fine Campionato, la “sfida tra i bomber” se l’aggiudica Castillo, che con 21 reti messe a segno supera il precedente primato stabilito da Piovanelli, mentre Bruno si ferma (per cos’ dire) a quota 18, lasciando sicuramente un “brutto ricordo” a Lorenzi, nell’occasione ricordata alla sola sua seconda presenza da titolare in detto Torneo.

Riepilogo gare Pisa-Modena all’Arena Garibaldi nel Torneo Cadetto (12 vittorie Pisa, 8 pari, due vittorie Modena):

26.04.1936 – 30.a giornata: Pisa – Modena 2-0 (27’ Bertoni, 79’ Duè)

20.12.1936 – 12.a giornata: Pisa – Modena 2-2 (39’ Pomponi, 83’ Marchi; 67’ Nebbia, 74’ Galli)

22.05.1938 – 33.a giornata: Pisa – Modena 2-2 (35’ e 86’ Faccenda; 3’ e 7’ Vittorio Sentimenti III)

16.03.1941 – 23.a giornata: Pisa – Modena 1-0 (5’ Pini)

25.10.1942 – 4.a giornata: Pisa – Modena 3-0 (3’ rig. e 11’ Faccenda, 73’ Vigo)

08.12.1949 – 14.a giornata: Pisa – Modena 1-0 (35’ Giorgioni)

20.05.1951 – 37.a giornata: Pisa – Modena 2-1 (16’ Loni, 18’ Biagioli; 67’ Menegotti)

21.10.1951 – 7.a giornata: Pisa – Modena 5-0 (9’ Barranco, 18’ Castoldi, 30 e 39’ Loni, 74’ Cavazzuti)

26.09.1965 – 4.a giornata: Pisa – Modena 1-0 (37’ Cervetto)

14.05.1967 – 33.a giornata: Pisa – Modena 1-0 (75’ Manservisi)

31.03.1968 – 30.a giornata: Pisa – Modena 1-0 (35’ Gasparroni)

10.05.1970 – 33.a giornata: Pisa – Modena1-1(35’ Baisi; 63’ G. Merighi)

25.10.1970 – 6.a giornata: Pisa – Modena 0-0

14.09.1986 – 1.a giornata: Pisa – Modena 0-2 (51’ Longhi, 55’ Frutti)

02.02.1992 – 21.a giornata: Pisa – Modena0-0

18.10.1992 – 7.a giornata: Pisa – Modena0-0

29.08.1993 – 1.a giornata: Pisa – Modena 3-0 (31’ Rotella, 67’ e 69’ Polidori)

20.10.2007 – 12.a giornata: Pisa – Modena3-3 (32’ e 57’ Cerci, 47’ Castillo; 23’, 53’ e 87’ Bruno)

13.09.2008 – 3.a giornata: Pisa – Modena 1-0 (73’ rig. Greco)

23.10.2022 – 10.a giornata: Pisa – Modena 4-2 (45’ rig. Gliozzi, 74’ e 90’ rig. Torregrossa, 82’ Masucci; 19’ Bonfanti, 84’ Magnino)

28.02.2024 – 27.a giornata: Pisa – Modena 2-2 (42’ Mlakar, 84’ Canestrelli; 48’ Abiuso, 74’ Strizzolo)

05.04.2025 – 32.a giornata: Pisa – Modena 1-2 (77’ Moreo; 27’ Santoro, 50’ Gliozzi)

Last modified: Novembre 24, 2026