Written by Redazione• 11:35 pm• Pisa SC

SCUFFET 6 – praticamente inoperoso per tutta la partita, salvato dal palo sulla girata a volo di Belotti nel primo tempo, fa da scudo sulla percussione di Ambrosino nella ripresa impedendo allo stesso Belotti di andare a segno, non gli si può imputare il passaggio a Vural visto lo spazio che il compagno aveva a disposizione

LERIS 6,5 – riduce al minimo le proiezioni offensive in quanto destinato a fronteggiare le avanzate di Azzi, compito che esegue con diligenza, più a disagio al momento dell’ingresso di Bozhanaj, decisivo comunque nel finale anticipando Montevago ed impedendogli di calciare a rete da posizione favorevole.

PRIMASSO 6 – impegnato nella marcatura di un attaccante esperto come Belotti, il giovane difensore nerazzurro se la cava dignitosamente, nell’occasione del palo è più abilità dell’avversario che non colpa sua, nel finale ci mette anche un po’ di malizia nell’accentuare la spinta di Montevago (che c’era), inducendo il Direttore di gara a fischiare il fallo a proprio favore..

BOZHINOV sv – tornato nell’undici titolare dalla gara interna con il Palermo, il giovane difensore bulgaro deve lasciare il campo dopo 20′ per infortunio al ginocchio (dal 21′ Caracciolo 6 – non confermato dopo la gara di Empoli, il Capitano si riprende il posto al centro della difesa per l’infortunio del compagno di reparto, tenendo il campo con la consueta autorità, non rinunciando in qualche occasione anche al fallo, che gli costa l’ammonizione allo scoccare dell’ora di gioco)

ANGORI 6 – disputa un buon primo tempo, con interessanti proiezioni offensive dialogando con Tramoni lungo l’out sinistro, cala nella ripresa, venendo sostituito nel finale di gara (dall’83’ Zanon sv).

VURAL 4,5 – il Mister gli conferma la fiducia dopo la scialba prestazione di Empoli ed il giovane centrocampista turco conferma di non avere la dinamicità necessaria per ricoprire un ruolo così fondamentale, limitandosi a passaggi elementari e senza alcuna accelerazione, nel finale di primo tempo manda alle stelle un invitante assist dal limite dell’area per poi “combinarla grossa” facendosi scippare da Bianco il pallone che regala al Modena il punto del pari (dal 68′ Loyola 6 – difficile fare peggio di Vural, sicuramente più dinamico del compagno, anche se rischia per una gomitata gratuita sulla nuca di Bianco, si propone in una sgroppata lungo l’out sinistro da cui serve un prezioso assist che per poco non porta al 2-1)

CORREIA 6,5 – praticamente impossibile togliergli il pallone dai piedi, dispone di un innato senso della posizione al quale alterna anche ben studiate accelerazioni che alimentano l’azione offensiva e non per niente è sua l’ultima iniziativa della gara di parte nerazzurra, non sfruttata sufficientemente a dovere da Moreo.

MARRAS 6,5 – a nostro avviso, inizia ad entrare con più convinzione nel ruolo affidatogli dal Mister, cresce anche alla distanza e, particolare non trascurabile, dimostra una volta di più di essere in possesso di qualità balistiche che difettano ai compagni di reparto, avendo realizzato il suo quarto centro stagionale e per poco non concedeva il bis nei minuti conclusivi, con la sua conclusione a colpo sicuro ribattuta in extremis da Nador.

MOREO 6– nel primo tempo dimostra come l’intesa fra lui ed i compagni di reparto Tramoni e Pittarello sia oramai consolidata, sfortunato nell’occasione in cui calcia a colpo sicuro da distanza ravvicinata colpendo il palo (anche se questa, ahilui, non è certo una novità), nel finale fa velo sul cross di Loyola liberando al tiro Marras e, viceversa, “mastica” la conclusione sull’assist di Correia.

TRAMONI 6 – parte bene, creandosi due buone occasioni, sulla prima delle quali conclude di sinistro a lato, mentre la seconda, con il piede forte, gli esce di poco con Chichizola battuto, cala progressivamente nella ripresa, sino ad essere sostituito, fors’anche tardivamente (dal 83′ Rao sv)

PITTARELLO 6 – impegnato più in veste di rifinitore che non di finalizzatore, “apre il campo” per la progressione di Tramoni che l’esterno nerazzurro conclude a lato, per poi trovarsi sul piede la palla del possibile 1-0, ma oggettivamente il tiro di Moreo respinto dal palo era troppo forte per una battuta nello specchio della porta, come al solito non risparmia energie sino a quando è rimasto in campo (dal 68′ Petagna 5 – ancora una prova deludente per l’attaccante ex Monza, nonostante abbia avuto a disposizione oltre mezz’ora non è mai entrato nel vivo del gioco, la sua situazione si sta facendo imbarazzante)

BIANCO 6 – ripropone – salvo l’inserimento di Bozhinov, poi venuto meno dopo 20′ – l’identica formazione di Empoli ed il legittimo dubbio riguarda l’impiego di Vural che ancora una volta ha dimostrato di non possedere le caratteristiche necessarie per ricoprire il ruolo di mediano, mentre per il resto nulla da dire sull’impostazione tattica che ha visto nel primo tempo i nerazzurri comandare il gioco anche con buon equilibrio fra i reparti, sicuramente il nodo più importante da sciogliere per il tecnico deve essere quello di scegliere il compagno più affidabile da affiancare a Correia.

Last modified: Novembre 26, 2026