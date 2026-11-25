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PISA – Sono in campo Pisa e Modena all’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani per il turno infrasettimanale, valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie BKT.

di Antonio Tognoli

GLI SCHIERAMENTI. Paolo Bianco ritrova di fronte la sua ex squadra. Un solo cambio rispetto ad Empoli. Bozhinov per Caracciolo. Il tecnico conferma il 4-2-3-1 con Scuffet in porta Leris, Primasso, Bozhinov e Angori sulla linea difensiva. Correia e Vural a copertura del pacchetto arretrato. Marras, Moreo (capitano di giornata) e Tramoni a sostegno di Pittarello unica punta. Il Modena risponde con un 4-3-2-1. Davanti all’ex Spezia Chichizola ci sono da destra a sinistra Folino, Nador, Nieling e Imputato preferito ad Adorni. L’ex Lucchese Santoro, Brugman e Bianco formano la cerniera di centrocampo con Azzi e Ambrosino a sostegno del “Gallo” Belotti unica punta. Si gioca in una serata umida, ma non fredda, temperatura intorno ai 13 gradi. Terreno in buone condizioni. Arena che va riempiendosi. Circa 400 i tifosi del Modena che hanno seguito la squadra a Pisa e sono sistemati nel settore ospiti. Prima del match il presidente nerazzurro Damien Comolli insieme a Nicola Davini dell’Associazione Cento, ha premiato con una maglia celebrativa il nostro capitano Antonio Caracciolo, che con l’Empoli ha raggiunto le 200 presenze in maglia nerazzurra.

IL PRIMO TEMPO. Squadre in campo e gran tifo sugli spalti. Pisa in maglia nerazzurra, Modena in completo bianco, con inserti gialloblù. I nerazzurri danno avvio al match. Fasi iniziali di studio del match. Prima azione offensiva è degli ospiti con un cross di Azzi dalla sinistra, Belotti controlla spalle alla porta, ma non riesce ad appoggiare al limite dell’area per Santoro per l’intervento di Bozhinov in chiusura. La risposta nerazzurra è affidata ad uno scambio veloce Moreo – Tramoni con il numero dieci nerazzurro che si lancia verso la porta, brucia sullo scatto Brugman, entra in area, ma il suo sinistro finisce sull’esterno della rete. Gara vivace. Leris si rifugia in corner su un traversone da destra di Imputato. Niente di fatto sul tiro dalla bandierina per i canarini. Il Pisa però risponde subito ancora sull’asse Moreo – Tramoni, il primo tiro del numero dieci nerazzurro è ribattuto da Folino, il secondo termina di un soffio a lato con Chichizola ad osservare la traiettoria della sfera che sfiora il palo alla sua destra. Ma al 21′ il Pisa è costretto al cambio: fuori Bozhinov per infortunio e dentro Antonio Caracciolo. Un problema al ginocchio sinistro per il numero due di mister Bianco. Pisa però ancora una volta pericoloso. Al termine di una bella azione palla a terra Marras da sinistra cerca il tiro a sorpresa, Chichizola respinge, sulla corta respinta si avventa Moreo che calcia verso la porta, poi la palla schizza a centro area dove Pittarello, manda alto praticamente a porta vuota. Incredibile. Che peccato.

L’Arena comunque applaude i nerazzurri, che stanno tenendo bene il campo, al cospetto della seconda forza del torneo. “I primi e gli unici, la prima e unica. Ciao Dona” nello striscione esposto dalla Curva Nord Maurizio Alberti per ricordare una tifosa scomparsa. Tornando al campo Belotti subisce un colpo e rimane a terra per qualche minuto. Ma poco dopo è proprio il “Gallo” che si coordina splendidamente in girata sul cross dalla trequarti di Azzi, la palla sbatte sul legno e ritorna in campo. Il Pisa si salva con un pò di fortuna.

La risposta del Pisa è in un tiro cross di Marras, che termina tra le braccia di Chichizola. Intanto inizia a piovere abbastanza intensamente. Altra bella azione dei nerazzurri, colpo di tacco di Pittarello spalle alla porta, che favorisce l’inserimento di Angori, chiuso al momento della battuta. Dalla parte opposta ci prova dai 25 metri Santoro, ma il suo sinistro è ribattuto dalla schiena di Primasso. Un minuto di recupero concesso da Manganiello. Prima del duplice fischio altra occassione per il Pisa con Pittarello che da sinistra serve Vural, ma il suo tiro, termina alto sopra la traversa. Si va al riposo sullo 0-0.

IL SECONDO TEMPO. La ripresa inizia sotto una pioggia incessante senza alcuna sostituzione nei due schieramenti. Alla prima azione della ripresa il Pisa passa in vantaggio: cross dalla destra di Leris, Nieling sul primo palo allontana sui piedi di Marras che conclude battendo Chichizola con un destro a incrociare: 1-0. Poco dopo primo ammonito del match è Antonio Caracciolo per un fallo su Belotti. Due cambi per il Modena: dentro Bozhonaj e Olzer, fuori Azzi e Brugman. Nel frattempo complice il maltempo, va in tilt l’impianto di illuminazione dell’Arena Garibaldi. Gioco fermo dal 54′. I giocatori nerazzurri ne approfittano per effettuare operazioni di riscaldamento con il preparatore atletico. Torna finalmente la luce nell’impianto pisano. Si riprende a giocare al 60′.

PISA – MODENA 1-1

PISA (4-2-3-1): 1 Scuffet; 7 Leris, 13 Primasso, 2 Bozhinov (21′ 4 Caracciolo), 3 Angori; 21 Vural, 29 Correia; 23 Marras, 32 Moreo, 10 Tramoni; 8 Pittarello. A disp. 98 Confente, 5 Canestrelli, 11 Ferrah, 14 Loyola, 17 Rao, 26 Coppola, 33 Calabresi, 36 Piccinini, 37 Petagna, 55 Leone, 72 Zanon. All. Paolo Bianco

MODENA (4-3-2-1): 1 Chichizola; 23 Folino, 6 Nador, 20 Nieling, 26 Imputato; 8 Santoro, 16 Brugman (54′ 72 Olzer), 42 Bianco; 27 Azzi (54′ 17 Bozhanaj) 70 Ambrosino; 11 Belotti. A disp. 22 Consiglio, 25 Laidani, 9 Montevago, 15 Odero, 19 Fontana, 28 Adorni, 29 Bacchin, 30 Motta, 34 Ronco, 73 Arnaboldi. All. Daniele Galloppa.

ARBITRO: Manganiello della sezione di Pinerolo (Ass. Biffi-Galimberti). Quarto uomo Tremolada. VAR Paterna AVAR Prontera.

RETI: 47′ Marras (P), 64′ Bianco (M)

NOTE: Ammoniti Caracciolo (P), Pittarello (P). Angoli 2-1. Rec pt 1′.

Last modified: Novembre 25, 2026