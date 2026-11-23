Written by Redazione• 12:59 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 45enne piemontese Gianluca Manganiello della Sezione di Pinerolo l‘arbitro designato a dirigere la sfida di mercoledì prossimo 25 novembre 2026 (ore 20) alla Cetilar Arena tra Pisa e Modena, coadiuvato dai guardalinee Simone Biffi della Sezione di Treviglio e Stefano Galimberti della Sezione di Seregno, con Paride Tremolada della Sezione di Monza in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Daniele Paterna della Sezione di Teramo, assistito da Alessandro Prontera della Sezione di Bologna.

Dopo un triennio (2007-’10) a dirigere incontri di Serie D, Manganiello vive il successivo biennio in Lega Pro, prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A-B a partire dalla stagione 2012-’13 in cui dirige ben 18 gare del Torneo Cadetto, per poi esordire in Serie A il 18 maggio 20114 all’ultima giornata in Chievo-Inter conclusa con il successo per 2-1 dei padroni di casa.

Dalla successiva stagione le presenze del fischietto torinese nella Massima Serie aumentano, potendo vantare ad oggi ben 122 direzioni in A e 135 in B, avendo nel corrente Torneo Cadetto diretto Cremonese-Padova 3-1 del 6 settembre scorso alla terza giornata.

Per quanto viceversa concerne i precedenti di Manganiello con i nerazzurri, gli stessi sono otto, di cui sette relativi al Campionato di Serie B – Pisa-Verona 0-0, Pisa-Spezia 0-0 e Perugia-Pisa 2-2 della stagione 2016-’17, Pisa-Empoli 1-1 e Brescia Pisa 4-3 nel 2020-’21, Pisa-Benevento 2-0 nel 2022-’23 e Pisa-Spezia 2-2 nel 2024-’25 – nel mentre l’unico precedente nella Massima Divisione risale al discusso arbitraggio nel Derby con la Fiorentina di fine settembre 2025 e concluso a reti bianche, così che il bilancio complessivo con il Direttore di gara piemontese parla di una vittoria ed una sconfitta rispetto a sei pareggi.

Last modified: Novembre 23, 2026