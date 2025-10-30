Pisa – Lazio 0-0

Written by Antonio Tognoli• 7:52 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Sono in campo all’Arena Garibaldi, Pisa – Lazio per il posticipo della nona giornata del campionato di serie A.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Gilardino deve rinunciare agli infortunati Stengs, Lusuardi, Esteves a cui si aggiunge Albiol vittima nella gara di Milano di una microfrattura alla mano sinistra. Davanti a Semper, accanto alla coppia Canestrelli e Caracciolo, c’è Denoon. Sulle fasce Tourè torna a destra, mentre a sinistra Gilardino dà spazio a Cuadrado autore di un ottima prova a San Siro. In mezzo torna Marin insieme ad Aebischer. Davanti spazio alla coppia formata da Tramoni e Nzola. Tanti gli infortunati in casa Lazio. Maurizio Sarri non potrà disporre di Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru, Gigor, Rovella e Tavares. Davanti all’ex portiere nerazzurro Ivan Provedel difesa a quattro formata da Marusic, Gila, Romagnoli e Luca Pellegrini. Centrocampo a tre con Basic autore del gol vittoria alla Juve, Cataldi e Guendounzi. In attacco il tridente formato da Isaksen, Dia e Zaccagni. Prima del fischio iniziale il Pisa Sc ha premiato il Pisa Beach Soccer fresco vincitore del campionato italiano di Beach Soccer.

LA PARTITA. Pisa in maglia nerazzurra, Lazio nella casacca bianca da trasferta. A Pisa piove ormai dalla prima mattina, ma il drenaggio della Cetilar arena si è dimostrato ancora una volta ottimo e la gara non è mai stata a rischio. Piccolo problema al microfono per l’assistente Trincheri, che ritarda l’avvio della gara di qualche minuto. Gara che inizia a ritmi elevati. Prima occasione per la Lazio con Guendouzi che approfitta di un indecisione sul fronte destro del campo, ma il suo cross rasoterra viene respinto da Caracciolo che fa buona guardia. La risposta del Pisa è in un destro di Tramoni servito da una sponda di Nzola ben servito da Marin. La palla calciata dal numero dieci nerazzurro finisce ampiamente a lato. Peccato. Cuadrado intanto si mette in evidenza per alcune buone giocate su Isaksen, una delle quali per poco non trovano Tourè all’appuntamento con la sfera.

PISA – LAZIO 0-0

PISA (3-4-1-2): 1 Semper; 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 44 Denoon; 15 Tourè, 6 Marin, 20 Aebischer, 3 Angori; 11 Cuadrado; 10 Tramoni; 18 Nzola. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 7 Leris, 8 Hojholt, 9 Meister, 14 Akinsanmiro, 16 Buffon, 21 Vural, 32 Moreo, 33 Calabresi, 78 Mbambi, 94 Bonfanti, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 77 Marusic, 34 Gila, 13 Romagnoli, 3 Pellegrini; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni. A disp. 35 Mandas, 55 Furlanetto, 25 Provstgaard, 4 Patric, 29 Lazzari, 21 Belahyane, 5 Vecino, 14 Noslin, 9 Pedro. All. Maurizio Sarri.

ARBITRO: Massa di Imperia. Assistenti: Dei Giudici-Trinchieri. VAR: Maggioni. AVAR Ghersini.

Last modified: Ottobre 30, 2025