Pisa, lavori in corso per marciapiedi e strade: investimenti anche d’estate per migliorare i quartieri

PISA – Prosegue anche nei mesi estivi il piano di manutenzione straordinaria avviato dal Comune di Pisa per migliorare marciapiedi e strade cittadine. In questi giorni sono in corso i lavori in via Vittorio Veneto, arteria centrale del quartiere Pratale-Battelli, dove si stanno realizzando circa 1.000 metri quadrati di nuovi marciapiedi in autobloccanti lungo il lato sinistro della carreggiata, per un investimento comunale di 122mila euro.

Contemporaneamente, sono in fase di completamento gli interventi in via di Padule nel quartiere di Cisanello, dove si stanno realizzando 980 metri quadrati di nuovo marciapiede per un totale di 256mila euro.

«Si tratta di interventi importanti – spiega il sindaco Michele Conti durante un sopralluogo in via Vittorio Veneto – che interessano zone molto frequentate e richiedono tempi lunghi di esecuzione, per questo li abbiamo programmati nei mesi estivi, prima della riapertura delle scuole. In inverno, invece, abbiamo concentrato gli sforzi sulla zona del Litorale, così da arrivare pronti alla stagione estiva, con investimenti complessivi per oltre 700mila euro.»

Il primo cittadino ha anche sottolineato come l’impatto dei lavori sia particolarmente visibile lungo la via Pisorno, all’ingresso di Tirrenia, dove le nuove pavimentazioni colorate, realizzate in continuità con quelle del centro di Tirrenia, contribuiscono a restituire alla località balneare un’immagine più curata e accogliente, dopo anni di trascuratezza.

Nel centro storico si avviano alla conclusione anche i lavori di rifacimento della pavimentazione in pietra in numerose vie e vicoli, soprattutto nei quartieri Santa Maria e San Francesco, con un investimento totale di 1,7 milioni di euro. L’unico cantiere ancora aperto è quello in via Rigattieri, ormai in dirittura d’arrivo.

Durante l’inverno sono stati effettuati importanti interventi a Tirrenia, tra febbraio e marzo, per un investimento complessivo di oltre 570mila euro:

Via Pisorno (tra via Edera e via Tirreno): 900 mq di marciapiedi e 2.400 mq di strada – 220mila euro

(tra via Edera e via Tirreno): 900 mq di marciapiedi e 2.400 mq di strada – Via dell’Edera : 750 mq di marciapiedi e 3.000 mq di strada – 220mila euro

: 750 mq di marciapiedi e 3.000 mq di strada – Via dell’Agrifoglio: 390 mq di marciapiedi e 1.300 mq di strada – 132mila euro

A questi si aggiungono:

Piazza Viviani a Marina di Pisa : 500 mq di marciapiedi – 85mila euro

: 500 mq di marciapiedi – Via Aiazzi a Calambrone: 105 mq di marciapiedi e 2.000 mq di strada – 70mila euro

«Con questi interventi straordinari, che si affiancano alle grandi opere finanziate con il PNRR già in corso – conclude il sindaco – proseguiamo con costanza il nostro impegno per migliorare il decoro e la vivibilità di tutti i quartieri della città, dal centro alle periferie fino al Litorale.»

