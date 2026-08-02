Pisa, la risposta dei tifosi è da Serie A: quasi 7.000 abbonati. La fiducia riparte dal mercato e dal nuovo progetto

Written by Redazione• 5:55 pm• Pisa SC

PISA – La retrocessione in Serie B avrebbe potuto lasciare ferite profonde. Invece Pisa ha scelto un’altra strada: quella della fiducia. Secondo quanto raccolto, la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 sta registrando numeri importanti. Le prelazioni esercitate hanno superato quota 5.000, mentre il totale degli

abbonamenti sottoscritti si avvicina ormai ai 7.000, un dato che conferma ancora una volta il forte legame tra la squadra e la sua tifoseria.

di Sandro Cacciamano



La Curva Nord è già completamente esaurita. Anche la Curva Sud è ormai vicina al sold out, con pochissimi posti ancora disponibili, mentre la Gradinata si avvia rapidamente verso il tutto esaurito. Restano ancora disponibilità soltanto nei settori di Tribuna Coperta Superiore e Tribuna Coperta Inferiore, anche se quest’ultima sta registrando una crescita costante. Sono numeri che raccontano molto più di una semplice campagna abbonamenti.



Un segnale forte alla società. La risposta della città rappresenta un messaggio chiaro: nonostante la delusione per la retrocessione, i tifosi continuano a credere nel progetto del Pisa Sporting Club. La fiducia non nasce soltanto dall’amore per questi colori, ma anche dalle scelte compiute dalla società negli ultimi mesi.

L’arrivo del direttore sportivo Leonardo Gabbanini, uomo ritenuto di assoluta fiducia dal patron

Alexander Knaster, ha segnato l’inizio di una nuova fase. Un progetto costruito con idee precise,

programmazione e investimenti mirati.



Il mercato estivo, finora, va proprio in questa direzione. Gli arrivi di Giuseppe Leone, Tommaso Marras, Emanuele Rao, Ichem Ferrah e Simone Zanon testimoniano la volontà del club di costruire una squadra giovane, di qualità e con ampi margini di crescita. Cinque operazioni che hanno riacceso l’entusiasmo di una piazza desiderosa di tornare protagonista.



Il Pisa non si è arreso. Chi pensava che la retrocessione avrebbe ridimensionato le ambizioni del club probabilmente dovrà ricredersi. La società ha scelto di reagire, investendo sul mercato e affidando la ricostruzione a figure ritenute strategiche. Il presidente Giuseppe Corrado lo ha ribadito più volte: l’obiettivo è riportare il Pisa ai massimi livelli del calcio italiano. Il lavoro congiunto del presidente, del direttore generale Giovanni Corrado, del direttore sportivo Leonardo Gabbanini e del tecnico Paolo Bianco sembra seguire una linea ben definita. Ogni scelta, dal mercato alla programmazione tecnica, appare orientata alla costruzione di una squadra competitiva. Naturalmente sarà il campo a stabilire il reale valore del nuovo Pisa, ma la sensazione è che il club abbia gettato basi importanti per aprire un nuovo ciclo.



Il punto. Le campagne abbonamenti non si vincono con gli slogan. Si vincono con la credibilità. E oggi il Pisa sta raccogliendo proprio questo: fiducia. Dopo una retrocessione sarebbe stato facile assistere a un clima di contestazione o di disaffezione. Invece i tifosi stanno rispondendo presenti, riempiendo ancora una volta l’Arena Garibaldi. Questo entusiasmo, però, dovrà essere alimentato con i risultati. Il mercato ha riportato ottimismo, il

nuovo progetto ha restituito entusiasmo e la società ha dato segnali concreti di voler ripartire con decisione. Adesso toccherà a Paolo Bianco e alla squadra trasformare quella fiducia in punti, prestazioni e vittorie. Perché il vero banco di prova non sarà il numero degli abbonamenti. Sarà la classifica. Ed è lì che il nuovo Pisa dovrà dimostrare di essere davvero pronto a lottare per tornare dove questa piazza sogna di rivedersi: in Serie A.

Last modified: Agosto 2, 2026