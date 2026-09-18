Pisa, intitolata a Natalrigo Guidi la rotatoria del ponte delle Bocchette

Written by Redazione• 12:51 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA– La rotatoria di accesso al ponte delle Bocchette, in via Fiorentina, è stata intitolata a Natalrigo Guidi, imprenditore pisano e fondatore della Siticem di San Piero a Grado. Alla cerimonia, che si è svolta questa mattina, venerdì 18 settembre, hanno partecipato l’assessore ai rapporti con il cittadino Amanuel Sikera e i familiari di Guidi.

Nato a Massa Marittima il 20 ottobre 1936 e morto a Pisa il 25 ottobre 2013, Guidi legò la propria attività imprenditoriale alla città a partire dalla fine degli anni Sessanta. Da una piccola officina specializzata nella realizzazione di impianti idraulici nacque la Siticem, azienda attiva nella produzione di manufatti per il settore chimico e petrolchimico e nella costruzione di forni per il vetro.

Nel periodo di maggiore espansione l’impresa arrivò a occupare oltre 400 addetti. La Siticem contribuì alla realizzazione di impianti Saint-Gobain in Italia e all’estero, con interventi anche in Africa e Brasile, e partecipò, insieme ad altre aziende internazionali, alla costruzione di alcune parti del ponte sul Bosforo a Istanbul.

Dopo la cessione della Siticem, Guidi proseguì la propria attività nel settore energetico, occupandosi anche del progetto del rigassificatore al largo della costa pisana.

Nel corso della sua carriera ricoprì inoltre incarichi nell’Unione Industriale Pisana e nel Rotary Club di Pisa, di cui fu segretario, presidente nell’anno 2007-2008 e assistente del governatore per tre anni, partecipando anche a iniziative sociali e umanitarie.

Last modified: Settembre 18, 2026