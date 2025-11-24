Written by Novembre 24, 2025 12:14 pm Pisa SC

Pisa – Inter, tutte le info sui biglietti

PISA – La Società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Inter, in programma domenica 30 novembre 2025 alla Cetilar® Arena (ore 15.00) e valida per la 13° giornata del Campionato Serie A EniLive.

Apertura Prevendita Curva Nord – Curva Sud – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Lunedì 24 novembre 2025 (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.
Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:
– Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa)
– Pisa Store (via Luigi Bianchi, Pisa)
– Tifo Pisa (Fornacette)

N.B. Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti nei settori di Curva (Nord e Sud) e Gradinata potranno acquistare biglietti solo i possessori della Membership Pisa Card. Tale limitazione NON riguarderà i settori di Tribuna Inferiore e Tribuna Superiore.

Apertura Prevendita Settore Ospiti (Curva Sud). Lunedì 24 novembre 2025 (ore 15.30). Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti potranno acquistare i biglietti in questo settore solo ed esclusivamente i sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva FC Internazionale Milano. I residenti nella Provincia di Milano potranno acquistare biglietti esclusivamente in questo settore.

Prevendita on line. Attiva a partire da lunedì 24 novembre 2025 (ore 15.30). Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta riservati alle Persone con Disabilità nel settore di Tribuna. La modalità on line sarà attiva per il settore ospiti
Questo il link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Servizi Accessori Abbonamento Plus. Ricordiamo che tutti i possessori dell’Abbonamento a tariffa Plus potranno:
– Usufruire del servizio Ticketag che permette di rivendere il rateo relativo a una partita a cui non è possibile partecipare, ottenendo un rimborso per quella singola gara. Cliccando su questo link https://pisa-ticketag.ticketone.it/
– Cedere gratuitamente il proprio posto a un’altra persona (in questo caso senza rimborso). Cliccando su questo link https://sport.ticketone.it/post-order

Questi i prezzi dei biglietti

Curva Nord
Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Curva Sud
Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Gradinata
Intero. 65.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Inferiore
Intero. 125.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Persona con Disabilità. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Superiore
Intero. 195.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 95.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Persona con Disabilità. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)

– La Tariffa Persona con Disabilità è a Persone con Disabilità con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% (deambulanti).
– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2011

