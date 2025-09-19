Pisa, inaugurata la nuova sede decentrata dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile

Written by admin• 1:56 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Venerdì 19 settembre è stata inaugurata la nuova sede decentrata dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di Pisa, nei locali dell’ex Circoscrizione 5 in Largo Petrarca, alla presenza del Sindaco e dell’Assessore ai servizi demografici.

L’intervento, costato circa 150 mila euro, amplia l’offerta di servizi anagrafici e di stato civile, tra cui rilascio e rinnovo carte d’identità, certificati di nascita, matrimonio e cittadinanza, cambi di residenza e registrazioni di nascite, matrimoni e decessi. La sede dispone già di una postazione fotografica gratuita e presto sarà attivo anche il POS.

La nuova struttura facilita l’accesso ai servizi non solo per i residenti del quartiere Don Bosco–Pratale, ma anche per le zone nord della città.

Orari di apertura:

Largo Petrarca: lun–ven 8.30–12.30; mart e giov 15.00–16.30

Marina di Pisa (Litorale): accesso libero o su appuntamento

Riglione: solo ricevimento libero

Sede centrale alla Sesta Porta: accesso misto (su appuntamento e libero, con ingressi limitati)

