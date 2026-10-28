Pisa in e-bike con Filippa Lagerbäck: le riprese di “Icarus Ultra” tra centro storico e Trammino

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La rubrica “Le vie Green di Filippa” racconta i percorsi tra arte e natura. Pesciatini: «Trasformare il visitatore da spettatore della Torre a ospite del territorio»

PISA– Dal centro storico alla Ciclopista del Trammino, fino al nuovo ponte ciclopedonale di San Rossore. È l’itinerario raccontato nelle riprese realizzate nei giorni scorsi a Pisa per Icarus Ultra, il programma dedicato agli sport all’aperto in onda sui canali Sky e sul canale 26 del digitale terrestre.

Protagonista Filippa Lagerbäck, che nella rubrica “Le vie Green di Filippa” esplora percorsi di mobilità dolce e destinazioni del turismo attivo italiano. La puntata, prodotta da Pubbliteam, è stata realizzata con la collaborazione dell’assessore al turismo Paolo Pesciatini, che ha accolto la conduttrice illustrando i luoghi simbolo della città.

Accompagnata da Ingo Olie, ideatore dei tracciati, Lagerbäck ha percorso in e-bike un itinerario che collega il patrimonio artistico cittadino agli spazi naturali, raggiungendo il ponte che apre l’accesso al Parco di San Rossore.

«Pisa possiede un brand iconico globale, ma la vera sfida di destinazione è la destagionalizzazione e la redistribuzione dei flussi», dichiara Pesciatini. La bicicletta e i percorsi tematici, aggiunge, possono contribuire a «trasformare il visitatore da semplice “spettatore della Torre” a ospite del territorio», favorendo soggiorni più lunghi e la scoperta delle attività locali.

Il racconto si inserisce nella campagna “Pisa is much more”, che punta a promuovere un’offerta turistica più ampia rispetto alla visita ai monumenti più conosciuti. Dai percorsi galileiani alla street art, dal parco al mare, l’obiettivo è collegare esperienze culturali e naturalistiche, affiancandole alla rete museale cittadina visitabile attraverso la Pisa Card.

Last modified: Ottobre 28, 2026