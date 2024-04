Pisa, impatto dei voti sulla TARI: la visione del consiglio comunale de “La città delle persone”

Scritto da admin• 5:41 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei Consiglieri Comunali Lacroce, Martinelli e Gionfriddo de “La Città delle Persone”

“Noi consiglieri comunali de La città delle persone, Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce, comunichiamo la bocciatura in Consiglio, da parte della maggioranza di centrodestra, di due ordini del giorno da noi presentati riguardanti gli aumenti della TARI. Nelle nostre proposte, abbiamo richiesto maggiore trasparenza nella definizione delle tariffe e sostegno alle famiglie più numerose, destinatarie dei maggiori aumenti per il 2024. Nel primo ordine del giorno, si legge nel comunicato “abbiamo chiesto spiegazioni pubbliche sui parametri e i fattori determinanti gli aumenti della TARI e la previsione di confronti nelle commissioni consiliari per garantire trasparenza amministrativa. Nel secondo, abbiamo sollevato il tema degli impatti economici sugli nuclei familiari più numerosi, proponendo misure concrete per mitigarli, inclusa una revisione del regolamento delle tariffe entro il 2024. La bocciatura delle proposte è stata interpretata come una decisione politica pregiudiziale, suscitando amarezza in noi consiglieri, che riteniamo di aver agito nell’interesse dei cittadini e delle famiglie pisane“, concludono i consiglieri de La città delle persone.

Last modified: Aprile 28, 2024