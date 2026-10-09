Pisa, il Museo delle Navi Antiche da toccare e scoprire: visite e laboratori gratuiti

Written by Redazione• 8:18 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il 17 e 18 ottobre torna “Cultura al Centro”. Agli Arsenali Medicei un’esperienza tattile sui reperti romani e un laboratorio per famiglie con bambini. Prenotazione obbligatoria.

PISA – Toccare reperti originali di epoca romana, accompagnati da un archeologo, e scoprire il mondo delle navi attraverso un laboratorio per bambini e famiglie. Il Museo delle Navi Antiche di Pisa, negli Arsenali Medicei, sarà tra i protagonisti di “Cultura al Centro”, il progetto della Fondazione Banca Centro Toscana Umbria che torna nel fine settimana del 17 e 18 ottobre 2026 con attività completamente gratuite.

La tappa pisana propone “Touch point”, una visita tattile esperienziale guidata da un archeologo, che permetterà di avvicinarsi ai reperti originali romani attraverso un approccio diverso alla scoperta del patrimonio. Alle famiglie con bambini è invece dedicato “Navi pronte a salpare”, un laboratorio pensato per coinvolgere i più piccoli.

L’iniziativa offre così un’occasione per vivere il museo attraverso esperienze che affiancano alla visita la partecipazione diretta, mettendo al centro uno dei luoghi più significativi del patrimonio archeologico pisano.

«Cultura al Centro è un evento finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale in un’ottica di fruizione inclusiva e identitaria delle comunità locali e di promozione turistica anche delle aree interne», dichiara Florio Faccendi, presidente della Fondazione e vicepresidente di Banca Centro.

Dopo una prima edizione che ha coinvolto circa 700 persone, il progetto si amplia a sei destinazioni tra Toscana e Umbria. Accanto a Pisa, il programma comprende appuntamenti a Montalcino, Siena, Perugia, Spello e Terni, tra arte, storia e natura.

Tutte le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti. I soci e clienti di Banca Centro Toscana Umbria e i soci di SMS Centro hanno diritto di prelazione sulle prenotazioni fino al 14 ottobre.

Per partecipare è necessario compilare il modulo sul sito fondazionebancacentro.it oppure utilizzare il QR code presente sulle locandine e attendere la conferma via e-mail. CULTURA AL CENTRO 2026 – COMUNI…

Last modified: Ottobre 9, 2026