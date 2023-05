Pisa – Frosinone 1-2 1’ Gliozzi, 32’ aut Rus, 51’ Borrelli

Scritto da admin• 1:25 pm• Pisa SC

PISA – Sono in campo all’Arena Pisa e Frosinone.

PRE GARA. Fa caldo all’Arena Garibaldi. Mister D’Angelo schiera Caracciolo e Rus al centro della difesa con Hermannsson e Beruatto schierati sugli esterni. Davanti alla difesa torna Nagy con Marin e Gargiulo in mediana. Masucci, Gliozzi e Sibilli sono schierati in fase di attacco. Nel Frosinone Ravanelli si fa male nel riscaldamento, al suo posto c’è Kalaj. In attacco Grosso che deve rinunciare a Sampirisi febbricitante e Mulattieri. In attacco alla fine Grosso schiera Garritano, Baez e Borrelli. All’Arena fa caldo in una giornata molto vicina all’estate.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Frosinone in bianco con bordi giallo e azzurri. Pronti via ed il Pisa passa subito: Nagy imbecca Sibilli, il quale sulla destra appoggia per Masucci che mette in mezzo laddove Gliozzi al volo con il destro mette alle spalle di Turati: 1-0 e vantaggio fulmineo della formazione di mister D’Angelo. Capolista colpita a freddo, Pisa che incanala subito la partita. Nessuna reazione da parte ciociara. Il Pisa potrebbe addirittura raddoppiare ancora con Gliozzi, che servito da Nagy a centro area scarica il destro e chiama al grande intervento Turati che si allunga sulla destra e devia la sfera. La gara non è bella, il Pisa gestisce il match fino al 31’ quando un sinistro di Garritano è deviato alle spalle di Nicolas da Rus: 1-1. La palla termina nell’ angolino alla sinistra dell’estremo difensore nerazzurro. Pisa sfortunato visto che il tiro di Garritano senza la deviazione di Rus sarebbe terminato ampiamente a lato. Il Pisa accusa il colpo dopo il pareggio del Frosinone. La squadra di mister D’Angelo non riesce ad imbastire alcun pericolo verso la porta dì Turati. Il Frosinone nel frattempo deve fare a meno di Frabotta infortunato, dentro Olivieri. Nell’ultima parte del primo tempo match nervoso e pieno di interventi irregolari: ne fanno le spese Beruatto e D’Angelo che protestano per un fallo non fischiato di Monterisi. Dopo due minuti di recupero, si rientra negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio nell’intervallo nelle due foemazioni. Intanto in tribuna d’onore prende posto il Ministro dello Sport Andrea Abodi, accanto al Sindaco di Pisa Michele Conti. Nel frattempo ci prova Sibilli con un diagonale che Turati respinge. Al 6’ a sorpresa passa il Frosinone: cross da destra di Rohden per la testa di Borrelli che svetta più alto di tutti e mette alle spalle di Nicolas che tocca, ma non trattiene: 1-2.

PISA – FROSINONE 1-2



PISA (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Rus, Beruatto; Nagy, Marin, Gargiulo; Masucci, Gliozzi, Sibilli. A disp. A disp. Livieri, Torregrossa, Mastinu, Esteves, Zuelli, Sussi, Tramoni M., Moreo, Calabresi, Trdan, Morutan, Barba. All. Luca D’Angelo.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Kalaj, Lucioni, Frabotta (39’ Olivieri) Boloca, Rohden, Gelli, Garritano, Baez, Borrelli. A disp. Loria, Kone, Kujabi, Moro, Bidaoui, Servili, Cotali, Mazzitelli, Ravanelli, Insigne R.. All. Fabio Grosso

ARBITRO: Cosso della sezione di Reggio Calabria

RETI: 1’ Gliozzi (P), 32’ aut Rus (F), 51’ Borrelli (F)

NOTE: giornata di sole, terreno in ottime condizioni. Ammoniti Nagy (P), Rodhen (F), Beruatto (P), D’Angelo (P). Rec pt 2’. Spettatori 7.459

