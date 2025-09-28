Pisa – Fiorentina, a voi il derby

Written by Antonio Tognoli• 8:11 am• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

Torna dopo 35 anni in serie A il derby dell’Arno all’Arena

PISA – Una gara attesa 35 anni dai tifosi del Pisa, un derby che torna dopo i fasti del passato targato Anconetani. Una sfida delicata tra due squadre relegate nei bassifondi della classifica che devono riscattare proprio oggi il brutto avvio di campionato. Pisa – Fiorentina non sarà sicuramente una partita come le altre, non potrà esserlo vista la rivalità storica tra le due città che negli anni 90 erano considerate le prime due della Toscana.

di Antonio Tognoli

La musica ora però è cambiata. Il Pisa è tornato nel calcio che conta, la Fiorentina dato gli investimenti fatti vuole un posto al sole nell’Europa che conta. Il pubblico non sarà quello delle grandi occasioni. Buona parte del tifo viola non sarà della partita per il caro biglietti, i tifosi nerazzurri spingeranno fino alla fine la formazione di Gilardino. Lo stadio comunque avrà un bel colpo d’occhio.

Gilardino dovrà rinunciare ad Esteves e Denoon acciaccati e a Stengs operatosi qualche giorno fa ne avrà per almeno quattro mesi. Pioli dovrà rinunciare dal canto suo a due elementi di peso come Lamptey e Kouame. L’allievo Gilardino, cercherà lo sgambetto verso il maestro, Pioli, che è stato suo allenatore a Bologna, dove il Gila mise a segno tredici reti. Gilardino dopo le buone prestazioni ed i complimenti è a caccia di punti.

Davanti a Semper difesa e tre con Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti favorito su Lusuardi. Centrocampo folto con Marin, Aebischer e Akinsanmiro nella zona mediana con Tourè a destra. A sinistra ballottaggio Leris-Angori con il primo favorito sul secondo. Davanti Moreo si gioca un posto da titolare con Tramoni accanto al grande ex Nbala Nzola. La Fiorentina con ogni probabilità si schiererà con la difesa a tre. Davanti a De Gea ci saranno Comuzzo favorito su Mari, Pongracic e Ranieri sicuri del posto da titolari. Sugli esterni spazio a Dodò e Gosens. A Centrocampo ballottaggio Sohm-Fagioli. Davanti la coppia Gudmundsson (allenato e valorizzato dal Gila a Genova) e Moise Kean.

PISA – FIORENTINA LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-5-2): 1 Semper; 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 94 Bonfanti; 15 Tourè, 6 Marin, 20 Aebischer, 14 Akinsanmiro, 7 Leris; 32 Moreo, 18 Nzola. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 3 Angori, 33 Calabresi, 39 Albiol, 47 Lusuardi, 78 Mbambi, 8 Hojholt, 11 Cuadrado, 21 Vural, 36 Piccinini, 9 Meister, 10 Tramoni, 16 Buffon, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino

FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 6 Ranieri; 2 Dodò, 8 Mandragora, 14 Nicolussi Caviglia, 7 Sohm, 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 20 Kean. A disp. 1 Martinelli, 30 Lezzerini, 26 Viti, 18 Mari, 65 Parisi, 29 Fortini, 44 Fagioli, 24 Richardson, 27 Ndour, 11 Sabiri, 22 Fazzini, 9 Dzeko, 91 Piccoli. All. Stefano Pioli

ARBITRO: Piccinini. Guardalinee. Mastrodonato-Moro. Quarto uomo: Massimi. VAR: Doveri. AVAR: Cariglio.

Last modified: Settembre 28, 2025