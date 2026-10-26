Pisa e CONI, accordo fino al 2028 per giovani, sport d’acqua e Centro olimpico di Tirrenia

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Conti e Buonfiglio hanno firmato il protocollo a Roma. Previsti progetti con le scuole, iniziative inclusive e collaborazione per eventi nazionali e internazionali

PISA – Valorizzare il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, ampliare le opportunità sportive per giovani e scuole e sviluppare gli sport d’acqua, anche sul Canale dei Navicelli. Sono gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato a Roma, nella Sala delle Fiaccole, dal sindaco Michele Conti e dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio.

L’accordo resterà in vigore fino alla fine del 2028 e definisce un quadro di collaborazione per promuovere lo sport come strumento educativo, di inclusione e di valorizzazione del territorio.

«Il compito delle istituzioni è dare concretezza a questo principio, creando più occasioni per praticarlo, a ogni età e senza esclusioni», dichiara Conti, richiamando il valore sociale dello sport e il lavoro quotidiano di società, allenatori, volontari e famiglie.

Tra le attività individuate figurano campus, regate, campionati giovanili e festival degli sport d’acqua, insieme a percorsi formativi e progetti di inclusione. Le discipline coinvolte spaziano dalla vela al canottaggio, dalla canoa al nuoto in acque libere.

L’assessora allo Sport Frida Scarpa sottolinea le opportunità per il Canale dei Navicelli, con particolare attenzione a canottaggio, canoa e paracanoa, al sostegno delle associazioni e alla valorizzazione delle strutture esistenti.

Il protocollo contempla inoltre lo sviluppo di poli sportivi legati alla rigenerazione urbana e il possibile utilizzo di aree demaniali dismesse o riqualificate per impianti temporanei, nel rispetto della sicurezza e delle attività presenti.

Per Conti, ospitare atleti, squadre e manifestazioni può contribuire anche all’economia locale: «Per Pisa e per il litorale lo sport può generare anche lavoro, accoglienza e nuove presenze durante l’anno».

L’intesa non prevede oneri finanziari diretti. Le singole iniziative saranno definite con successivi accordi attuativi, che stabiliranno impegni, responsabilità ed eventuali coperture economiche.

Last modified: Ottobre 26, 2026