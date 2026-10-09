Pisa, debutta alla Leopolda il Forum Imprese del Domani: confronto su crescita, lavoro e innovazione

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La prima edizione promossa da NOVACONF ha riunito imprenditori, professionisti e istituzioni. Presentati tre strumenti per le aziende e premiate alcune realtà imprenditoriali.

PISA – Come far crescere un’impresa senza perderne solidità, identità e qualità del lavoro? È la domanda al centro della prima edizione del Forum Imprese del Domani, che si è svolta giovedì 8 ottobre alla Stazione Leopolda di Pisa, con una sala gremita di imprenditori, manager, professionisti, docenti e rappresentanti delle istituzioni.

Ideato e promosso da NOVACONF, il forum ha proposto un confronto tra esperienze aziendali, ricerca e politiche di sostegno alle attività produttive.

Ad aprire i lavori è stato Bernard Dika, sottosegretario della Regione Toscana: «Chiediamo sempre alle aziende di essere pronte. Ma le istituzioni sono pronte per le imprese del domani? Pronte a sostenerle e ad accompagnarne la crescita?». L’assessora all’Innovazione del Comune di Pisa Elena Del Rosso ha quindi portato i saluti del sindaco, richiamando il rapporto tra ricerca e impresa nella città.

Il dibattito, guidato da Nicola Porro, ha coinvolto Francesco Foffa, vicepresidente B2B di Unobravo, Roberta Mantellassi di Mantellassi 1926, Giorgio Gabrielli dell’Università IULM e Luca Berti, Country Manager di Creditsafe Italia. Al centro del confronto la crescita delle aziende, il valore della loro storia e il patrimonio di competenze che accompagna i risultati economici.

Durante il pomeriggio, Mariasole Vallese, presidente di NOVACONF e ideatrice del forum, ha presentato tre strumenti sviluppati con Beam Me Up e disponibili gratuitamente per i soci: un’analisi dei costi nascosti e delle opportunità non sfruttate, un percorso per standardizzare l’offerta delle imprese di servizi e una valutazione dell’organizzazione di ruoli, flussi e decisioni.

«Le aziende scalabili non scalano da sole, ma costruendo ponti e condividendo know-how», ha sottolineato Vallese.

Spazio anche alle premiazioni, consegnate da Manuel Vescovi, fondatore di Tuscany in the World. Il Premio Produttività Etica – Time over Quality è stato assegnato a Serena Cecchini di Serena Cecchini Design. Riconoscimenti anche a Laborability e BNI Italia.

La giornata si è conclusa con i saluti del segretario nazionale Riccardo Frangioni e un momento di incontro tra i partecipanti, dedicato allo scambio di idee e alla costruzione di nuovi contatti professionali. Il forum si è svolto con il patrocinio della Regione Toscana.

Last modified: Ottobre 9, 2026