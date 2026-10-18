Pisa – Cremonese, le pagelle firmate Giovanni Manenti

Written by Redazione• 7:34 am• Pisa SC

CONFENTE 6 – Anche stavolta, come a Vicenza, non deve effettuare alcun intervento di rilievo, salvato dalla traversa sulla conclusione di Vandeputte, non altrettanto sulla traiettoria di Berti che vale il punto del provvisorio pari grigiorosso, buona chiusura nella ripresa su di un’azione potenzialmente pericolosa.

CALABRESI 6 – Nella fase cruciale della prima frazione di gioco, si erge, anche nella sua veste di Capitano, a difesa dei compagni nel contestare le decisioni del Direttore di gara, prendendosi anche l’ammonizione in occasione delle proteste sull’azione che genere il goal del pari, circostanza che induce Mister Bianco a sostituirlo allo scoccare dell’ora di gioco (dal 63′ Bozhinov 6 – il suo ingresso comporta lo spostamento di Primasso a braccetto di destra, con il giovane difensore bulgaro a ricoprire con diligenza il ruolo assegnatogli)

PRIMASSO 7 – Altra positiva conferma per il 21enne difensore dopo l’ottima prova nel turno precedente, non perde mai la testa nelle concitate fasi della seconda parte del primo tempo in cui la Cremonese comanda il gioco, dimostrando partita dopo partita di essere una pedina fondamentale a disposizione del tecnico nerazzurro.

ANGORI 6 – Confermato nel ruolo a lui poco congeniale di braccetto di sinistra, tale circostanza lo porta a ridurre di molto le proiezioni offensive ed in difesa si dimostra meno puntuale nelle chiusure, come su Berti nell’occasione che porta alla rete del provvisorio pari grigiorosso..

ZANON 7 – Una gara in crescendo – dopo aver risolto nel primo tempo un’azione rocambolesca sulla linea di porta – soprattutto quando il Pisa alimenta di più il gioco sulla fascia di sua competenza nella ripresa, un motorino inesauribile che lo vede altresì fornire a Pitarello un assist delizioso che l’attaccante purtroppo non riesce a tradurre in goal (dal 87′ Caracciolo sv)

LEONE 6 – Sicuramente il meno appariscente nella costruzione del gioco, avendo il proprio raggio di azione limitato a presidiare la zona davanti alla difesa, si vede raramente in fase di impostazione, venendo rilevato a metà ripresa da Loyola (dal 73′ Loyola 6 – tornato a scendere in campo dopo l’apparizione da titolare alla prima giornata, il centrocampista cileno fornisce il proprio contributo alla costruzione del successo nerazzurro negli ultimi 20′)

Tommaso Berti (Cremonese) Giuseppe Leone (Pisa)

CORREIA 7 – Il suo strapotere fisico lo porta a giganteggiare nella zona di centrocampo da lui presidiata, unendovi anche una non trascurabile qualità tecnica, va anche vicino alla segnatura con un destro “sporco” che inganna Fulignati ma che, per sua sfortuna, si ferma sulla base del palo.

LERIS 7 – Instancabile nel suo lavoro di spinta e ripiegamento sulla fascia sinistra, opera un paio di chiusure determinanti nella prima frazione di gioco ed alimenta con continuità l’azione offensiva trovandosi alla meraviglia con Tramoni, come al solito non si risparmia e, quando finisce la benzina, viene sostituito (dal 78′ Marras 6,5 – il più penalizzato dal modulo tattico adottato da Mister Bianco, appena entrato dà il via all’azione che porta al vantaggio di Moreo e quindi sfrutta nel migliore dei modi l’occasione che gli si presenta sulla deviazione di testa di Luperto, siglando la sua prima rete in maglia nerazzurra e divenendo il decimo giocatore ad andare a segno in questo avvio di Campionato).

MOREO 7,5- Nella prima mezz’ora incanta con giocate di alta classe, lucido nel servire a Tramoni la palla dell’1-0 così come a fornire all’attaccante corso l’assist per il raddoppio vanificato dalla posizione di fuorigioco dello stesso, si prende una doverosa pausa per poi tornare protagonista assoluto nel realizzare, da centravanti puro, la rete del nuovo vantaggio che indirizza la gara in favore dei nerazzurri, confermando la sua ecletticità nel ricoprire più ruoli. dote fondamentale per ogni allenatore.

PITTARELLO 7 – Prova di grande spessore da attaccante di razza, ingaggia autentici “corpo a corpo” con la coppia centrale grigiorossa formata da Luperto e Baschirotto non ottenendo la dovuta “protezione” da parte dell’arbitro, specie in occasione della spinta subita in area nel primo tempo che avrebbe potuto determinare l’assegnazione del calcio di rigore, peccato per la più ghiotta opportunità sprecata nella ripresa allorché non riesce a deviare sotto misura un pregevole assist di Zanon (dal 78′ Petagna 6 – ha il pregio, appena entrato, di difendere il pallone poi raccolto da Moreo per il punto del 2-1)

TRAMONI 7,5 – Avvio devastante trasformando in goal l’assist di Moreo che sblocca la partita dopo appena 3′, confeziona poco dopo la rete del 2-0 vanificata da una sua posizione di fuorigioco, si dimostra pienamente recuperato rispetto allo scorso Campionato e stavolta il Mister lo mantiene in campo per tutti i 90′, scelta premiata con il traversone da cui, “sporcato” da Luperto, nasce la rete di Marras che chiude la contesa.

BIANCO 7 – Fedele al motto “squadra che vince non si cambia“, il tecnico propone gli stessi undici che avevano iniziato la gara di Vicenza, presentando una formazione che approccia la gara come meglio non potrebbe e che, come da lui richiesto, si mantiene compatta nel periodo di maggior pressione degli avversari, per poi tornare protagonista nel finale facendo suoi tre punti di vitale importanza che lanciano il Pisa nelle zone alte della Classifica.

Last modified: Ottobre 18, 2026