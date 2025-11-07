Pisa – Cremonese 0-0

Written by admin• 7:48 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Sono in campo alla Cetilar Arena, Pisa e Cremonese per l’anticipo della undicesima giornata del campionato di serie A EniLive.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Mister Gilardino non recupera nessuno dei lungodegenti Esteves, Stengs e Lusuardi. Il tecnico nerazzurro conferma il 3-5-2 con capitan Caracciolo, Canestrelli e Calabresi davanti a Semper. A centrocampo la scelta è caduta ancora su Vural e Aebischer e la conferma di un sempre più positivo Akinsanmiro. Sulle fasce conferme per Tourè a destra e Cuadrado che dopo la Lazio torna titolare sulla corsia mancina. In attacco Stefano Moreo reduce dalla sua prima doppietta in serie A della sua carriera, realizzata all’Olimpico Grande Torino e M’Bala Nzola che sin qui ha realizzato due reti, ma entrambe in trasferta sui campo di Napoli e Milan.

QUI CREMONESE. La Cremonese di mister Nicola è orfana di ben sette elementi. Oltre a Grassi e Pezzella sono fuori anche Collocolo, Moumbagna, Zerbin e Sanabria. Davanti all’esperto Audero ci saranno Bianchetti, l’ex Lecce Baschirotto e Terracciano. L’ex nerazzurro Barbieri e Faye saranno impiegati sulle fasce, mentre Payero, Vandeputte e Bondo sono schierati da Nicola nella linea mediana del campo. In attacco spazio al duo Vardy e Vazquez preferito inizialmente a Bonazzoli che parte dalla panchina. L’Arena presenta un buon colpo d’occhio con oltre undicimila tifosi sugli spalti, quasi quattrocento saranno grigiorossi in Curva Ospiti. Prima del match la premiazione in ricordo di Gigi Simoni, mister di entrambe le squadre con il premio alla moglie Monica Fontani e momenti di spettacolo con il duo Francesco Bottai e Tommaso Novi, che ci hanno deliziato con le sue canzoni. Un momento di musica e pisanità prima di godersi lo spettacolo del calcio.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in nerazzurro, Cremonese in completo bianco con bordi grigiorossi. “Con ardore ti sosterremo e alla vittoria ti porteremo“, questo lo striscione della Curva Nord Maurizio Alberto, messaggio chiaro alla squadra. Il Pisa parte forte. Akinsanmiro lancia in verticale Nzola, che va via sul filo del fuorigioco il suo cross però è troppo lungo. Peccato perchè Vural al centro dell’area era tutto solo e in posizione invitante. Passano pochi minuti e Nzola restituisce al nigeriano di proprietà dell’Inter il favore, il suo cross da sinistra termina sul secondo palo, ma Tourè al volo alza troppo la mira, palla alta. E’ un buon Pisa in questa prima parte di gara. Al 9′ Nzola recupera una buona palla arriva al limite dell’area, ma il suo sinistro è bloccato a terra da Audero. All’altezza del quarto d’ora si vede anche la Cremonese: buona palla recuperata da Bondo sull’out sinistro, palla in mezzo per Vazquez il cui sinistro è deviato in angolo da Semper. Poco dopo c’è il primo ammonito della gara, Aebischer dopo un duro contrasto di gioco con Bondo. Si riparte dopo l’intervento dei sanitari in campo. Il Pisa insiste in avanti, la Cremonese è in difficoltà. Cuadrado sulla sinistra crea grattacapi alla difesa grigiorossa. Parte proprio dai piedi del numero undici nerazzurro un pericoloso cross che sul secondo palo non trova Tourè all’appuntamento con la palla. Poco dopo ci prova anche Akinsanmiro dopo una sponda di Aebischer: Audero para a terra. Al minuto 25 il Pisa trova il gol: Akinsanmiro in verticale per Nzola, che salta Audero e mette dentro. Tutto fermo pero per offside del giocatore angolano.

PISA – CREMONESE 0-0

PISA (3-5-2): 1 Semper; 4 Caracciolo, 5 Canestrelli 33 Calabresi; 15 Tourè, 20 Aebischer, 14 Akinsanmiro, 21 Vural, 11 Cuadrado; 32 Moreo, 18 Nzola. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 26 Coppola, 44 Denoon, 78 Mbambi, 94 Bonfanti, 3 Angori, 6 Marin, 7 Leris, 8 Hojholt, 19 Albiol, 21 Vural, 36 Piccinini, 9 Meister, 10 Tramoni, 16 Buffon, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino

CREMONESE (3-5-2): 1 Audero; 24 Terracciano, 6 Baschirotto,15 Bianchetti; 4 Barbieri, 32 Payero, 38 Bondo, 27 Vandeputte, 30 Faye; 10 Vardy; 20 Vazquez. A disp. 16 Silvestri, 69 Nava, 22 Floriani, 23 Ceccherini, 55 Folino, 19 Sarmiento, 8 Valoti, 90 Bonazzoli, 48 Lordkipanidze, 11 Johnsen. All. Davide Nicola.

ARBITRO: Marcenaro. Ass. Capaldo-Garzelli. Quarto uomo: Bonacina. VAR Serra AVAR Prontera

NOTE: serata fresca, terreno in ottime condizioni. Ammoniti Aebischer (P). Angoli 0-1

