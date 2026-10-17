Pisa – Cremonese 3-1. Tramoni, Moreo e Marras. Un tris d’autore. Cremonese sconfitta, i nerazzurri volano al terzo posto

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Secondo successo consecutivo dei nerazzurri, il primo davanti al suo pubblico in una gara importantissima

PISA – Il Pisa batte la Cremonese (3-1) e torna al successo davanti al suo pubblico. Apre Tramoni dopo nemmeno tre minuti, pari di Berti. Nella ripresa Bianco cambia gli interpreti e Moreo trova il 2-1 e nel finale il subentrato Marras chiude una gara difficile che i nerazzurri portano a casa con pieno merito in vista dei due big-match contro Verona e Palermo.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Paolo Bianco ripropone la stessa formazione che ha sbancato Vicenza sette giorni fa. Davanti a Confente spazio a Calabresi, al giovane Primasso e Angori. Corsie laterali occupate da Zanon a destra e Leris a sinistra. Zona nevralgica affidata a Leone e Correia con Moreo e Tramoni alle spalle dell’unica punta Pittarello. Fabio Pecchia deve rinunciare a parecchi uomini tra cui Bonazzoli, Gerli, Djuric, Rocchetti, Stuckler e Pontisso. Davanti all’esperto Fulignati ci sono l’ex Barbieri, Baschirotto, Luperto ed Elia. Grassi e Thorsby sono schierati davanti alla difesa con Licina, Berti e Vandeputte alle spalle dell’unica punta Nasti. Arbitra l’emergente Marco Di Loreto della sezione AIA di Terni, alla sua prima direzione con entrambe le squadre. Prima del match Matteo Tramoni e Gabriele Piccinini vengono premiati dai ragazzi dell’Associazione Cento per aver raggiunto le cento presenze in nerazzurro. Nell’immediato pre-gara di Pisa-Cremonese anche un altro appuntamento: i rappresentanti dell’AGD Pisa (Associazione Giovani Diabetici) hanno incontrato l’attaccante nerazzurro Emanuele Rao, consegnandogli una targa celebrativa per il suo impegno e la sua dedizione in questa importante tematica.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Cremonese, in grigio con bordature rosse. La prima occasione è per la Cremonese: cross di Elia e colpo di testa di Thorsby, Confente blocca comodamente. Alla prima occasione però il Pisa colpisce la squadra di Pecchia: filtrante in verticale di Stefano Moreo per Tramoni che a tu per tu con Fulignati non sbaglia: 1-0. Sono passati appena 2’40”. Inizia bene per i nerazzurri,

Cremonese nell’occasione un pò scoperta, ma Moreo è stato molto bravo a verticalizzare subito l’azione e a trovare Tramoni che davanti a Fulignati non ha perdonato. Seconda rete stagionale di Matteo Tramoni dopo quello segnato a Castellammare, il primo all’Arena.

Ancora Pisa in avanti con Moreo che rifinisce ancora per Tramoni che va via sulla sinistra crossa ancora per Moreo che gira alto sopra la traversa. Tiro forse deviato, con Di Loreto che però non concede il corner. Cremonese frastornata. Il Pisa va ancora in gol. Moreo pesca ancora Tramoni che salta Fulignati e appoggia in porta il 2-0. Ma Di Loreto annulla per fuorigioco. Il VAR conferma la decisione live dell’arbitro. Si rimane sull’1-0 per il Pisa. I nerazzurri continuano ad attaccare sull’out sinistro, parte debole della Cremonese in avvio di gara. Il cross di Correia però è impreciso e la difesa grigiorossa “spazza”. Ritmi alti all’Arena e Pisa ben messo in campo.

Pittarello va giù in area dopo uno scontro con Baschirotto. I giocatori e il pubblico protestano, ma Di Loreto (fischitissimo) lascia correre. Azione da rivedere con più calma. Dopo qualche attimo di nervosismo, il Pisa torna a farsi pericoloso sempre dal settore sinistro. Cross rasoterra di Tramoni per il mancino di Pittarello, palla deviata in angolo da Luperto. Cremonese pericolosa poco prima della mezzora: conclusione dal limite potente e precisa di Vandeputte, palla sulla traversa. Grigiorossi vicini al pari. Poco dopo ancora pericolosa la squadra di Pecchia: su cross dalla sinistra di Thorsby, sponda di Nasti al centro con Baschirotto che prova anche il tacco, Zanon spazza in prossimità della linea di porta. Botta e risposta, il gioco si ribalta in pochi minuti: cross di Leris da sinistra, colpo di testa di Pittarello, che termina di poco a lato. Al 32′ però i grigiorossi trovano il pareggio: Vandeputte pesca Berti libero al limite dell’area, il suo sinistro si insacca sotto la traversa: 1-1. La gara torna in parità. Calabresi protesta per un presunto fallo di Baschirotto ad inizio azione e si becca il giallo. Il VAR conferma che il gol dei grigiorossi è buono.

Poco dopo la rete grigiorossa gioco fermo per qualche istante per i fumogeni. Alla ripresa un brutto fallo di Nasti a palla lontana su Primasso. Per Di Loreto è solo giallo. L’Arena protesta. Si gioca poco in questo frangente. La gara si innervosisce, l’arbitro la perde di mano. Il Pisa torna in avanti con un buon fraseggio. La Cremonese si rifugia in angolo. Leone prova la conclusione dal limite dell’area, la palla deviata da Pittarello, termina tra le braccia di Fulignati. La Cremonese cerca di abbassare il ritmo della partita, il Pisa vicevesra cerca di ritrovare il gol del vantaggio. La prima frazione però dopo un minuto di recupero si chiude sull’1-1.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa nessun cambio nel Pisa, Pecchia lascia negli spogliatoi l’ammonito Nasti ed inserisce l’esterno lituano Lickunas. Intanto la Curva Nord ricorda con uno striscione la piccola Zoe, vittima qualche giorno fa di un’investimento sulla Tosco Romagnola: “Ciao Piccola Zoe…Pisa ti saluta“. Nel frattempo la Cremonese conquista due corner portando in parità anche il computo degli angoli. Ritmi molto più bassi rispetto all’inizio della gara. Primo giallo della ripresa per l’ex Barbieri costretto a fermare con le cattive Leris lanciato da Angori sull’out sinistro. Niente di fatto però sulla susseguente punizione dalla tre quarti. Cremonese invece pericolosa dalla parte opposta con Primasso decisivo, costretto a rifugiarsi in corner. Il Pisa effettua i primi due cambi: fuori Calabresi (amminito) e Leone, dentro Bozhinov e Loyola. Ed è proprio Loyola a ricevere la sfera da Tramoni al limite dell’area di rigore, il suo tiro però è respinto dalla retroguardia grigiorossa. I nerazzurri si mantengono dalle parti di Fulignati ed al termine di un bel fraseggio Correia si libera al limite dell’area, Fulignati è battuto, ma ci pensa il montante a salvare i grigiorossi. Pisa sfortunato in questa occasione. Leris spende il giallo per fermare Licina. Niente di fatto però sulla punizione per i grigiorossi. Non c’è un attimo di tregua: Moreo pesca Zanon con un gran lancio sulla corsia di destra, cross al volo dell’ex Carrarese sul primo palo per Pittarello che non riesce a girare a rete, palla deviata in corner. Nel frattempo in pochi minuti Pecchia opera due cambi: fuori Vandeputte ed Elia, dentro Lottici e Vogliacco. Nel Pisa, mister Bianco richiama Leris e Pittarello ed inserisce Marras e Petagna. Il Pisa torna in vantaggio al minuto 79: Marras imbecca Petagna, che fa da sponda per Moreo, il primo tiro del 32 nerazzurro è respinto da Fulignati, il secondo non lascia scampo all’estremo difensore grgiorosso: 2-1. Nerazzurri di nuovo in vantaggio. L’Arena è una bolgia. Si alzano i decibel dello stadio pisano. Grande ripartenza nerazzurra che libera alla conclusione Marras, il cui sinistro si perde alto sopra la traversa. Brutto momento per la Cremonese frastornata dal gol nerazzurro. Ci prova anche Angori dal settore sinistro, palla però alta. Pecchia cambia ancora: fuori Barbieri, dentro Herzuah. Nel Pisa c’è spazio anche per Caracciolo che rileva Zanon. Ma nel frattempo la squadra cala il tris: “spizzata” di testa di Petagna, per Marras che di sinistro gira alle spalle di Fulignati: 3-1. Gara chiusa. Marras torna alla grande davanti al suo pubblico realizzando la rete che mette al sicuro il risultato. L’Arena esulta. Sono quattro i minuti di recupero concessi da Di Loreto. Ormai si attende solo il fischio finale dell’arbitro di Terni che sancisce la seconda vittoria consecutiva del Pisa che si porta a quota 13 punti in classifica al terzo posto raggiungendo il Modena, ad un solo punto dal Mantova secondo, sconfitto nello scontro diretto contro il Palermo.

PISA – CREMONESE 3-1

PISA (3-4-2-1): 98 Confente; 33 Calabresi (62′ 2 Bozhinov), 13 Primasso, 3 Angori; 72 Zanon (87′ 4 Caracciolo), 55 Leone (62′ 14 Loyola), 29 Correia, 7 Leris (77′ 23 Marras); 32 Moreo, 10 Tramoni; 8 Pittarello (77′ 37 Petagna). A disp. 1 Scuffet, 5 Canestrelli, 11 Ferrah, 17 Rao, 21 Vural, 26 Coppola, 36 Piccinini. All. Paolo Bianco.

CREMONESE (4-2-3-1): 1 Fulignati; 4 Barbieri (83′ 26 Herzuah), 6 Baschirotto, 5 Luperto, 71 Elia (74′ 38 Vogliacco); 2 Thorsby; 33 Grassi; 10 Licina, 14 Berti (71′ 9 De Luca), 27 Vandeputte (71′ 8 Lottici); 19 Nasti (46′ 17 Lickunas). A disp. 12 Festa, 22 Agazzi, 8 Lottici, 13 Moreira, 15 Bianchetti, 18 Collocolo, 28 Marsi. All. Fabio Pecchia

ARBITRO: Marco Di Loreto della sezione AIA di Terni (Ass. Di Gioia-Grasso). 4 uomo Tremolada. VAR Volpi AVAR Camplone

RETI: 3′ Tramoni (P), 32′ Berti (C), 79′ Moreo (P), 88′ Marras (P)

NOTE: terreno in perfette condizioni. Ammoniti Calabresi (P), Nasti (C), Barbieri (C), Leris (P), Angoli 7-6. Rec pt 1′

Last modified: Ottobre 17, 2026