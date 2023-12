Pisa – Cremonese 0-0. I nerazzurri non “sfondano”, con la Cremo è un altro pari

Scritto da admin• 1:37 pm• Pisa SC

PISA – Finisce con un pareggio a reti bianche (0-0) tra Pisa e Cremonese nella seconda gara consecutiva all’Arena per il Pisa che non riesce a scardinare il muro grigiorosso. Una gara molto equilibrata che il Pisa non è riuscito a sbloccare. I nerazzurri possono recriminare per un rigore non concesso per un contatto Ravanelli-Valoti nella fase centrale del primo tempo. La Cremonese, quarta forza del torneo, dopo un buon avvio nel complesso ha deluso non portando se non in maniera sporadica, pericoli dalle parti di Nicolas, che a parte la parata nel finale su Zanimacchia, non ha dovuto effetuare interventi difficili.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Torna Marius Marin dopo la squalifica, Aquilani deve rinunciare a Torregrossa, vittima dell’ennesimo problema muscolare. In difesa Beruatto ed Esteves sono gli esterni. Centrocampo a tre con Piccinini, Marin e Valoti. Davanti il tridente D’Alessandro, Mlakar e Moreo. La Cremonese risponde con un 3-5-2. Davanti a Jungdal ci sono Antov, Ravanelli e Bianchetti. Pickel, Castagnetti e Abrego sono schierati in mediana con Sernicola e Zanimacchia esterni di centrocampo. In attacco spazio a Coda e Vazquez. Quasi seimila gli spettatori in una giornata fresca piovosa e ventilata. Poco più di un centinaio hanno seguito la squadra da Cremona e sono sistemati in Curva Sud. La Curva Nord come annunciato è rimasta fuori dallo stadio per protesta.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Cremonese in bianco con bordature grigiorosse. In avvio Coda favorito da un errore difensivo calcia a fil di palo. Prima occasione per la formazione di Stroppa. Il Pisa risponde con un azione di D’Alessandro che scappa via sulla destra e costringe al fallo Bianchetti, che è il primo ammonito della gara. Dalla punizione sulla tre quarti, Jungdal anticipa Mlakar sulla spizzata di Valoti. Lo stesso Mlakar perde una brutta palla favorendo la ripartenza di Coda fermato in qualche modo dalla difesa nerazzurra. Calabresi al 12′ si infortuna ed è costretto a lasciare il posto (14′) a Hermasson. Il Pisa comunque è propositivo in questi minuti: sponda di Moreo al 17 per il tiro dal limite con il destro di prima intenzione di Valoti, che si perde però alto sopra la traversa. Cremonese in difficoltà, il Pisa cerca di approfittarne con un destro di Marin che costringe Jungdal alla respinta. Poco dopo Valoti cade in area dopo un contatto con Ravanelli, ma l’arbitro fa cenno che si può proseguire tra le proteste del pubblico e dei giocatori del Pisa. Gara nervosa. Beruatto raccoglie al 24′ un preciso assist di D’Alessandro, ma non riesce a dare forza alla sfera cosicchè il suo sinistro diventa un passaggio a Jungdal. Poco dopo però si fa ammonire. Buon Pisa nella parte finale del primo tempo dove Pezzuto ammonisce Sernicola per la Cremonese e D’Alessandro per il Pisa. Il Pisa sembra ben messo in campo al cospetto di una Cremonese in difficoltà quando il Pisa aumenta i giri ed il pressing. Beruatto ci prova con una conclusione di sinsitro e conquista un angolo, che però non ha esito. Ancora Pisa al minuto 41: combinazione a sinistra Beruatto – Mlakar con lo sloveno che con il destro impegna Jungdal che alza sopra la traversa. Applausi e incitamento da parte dell’Arena ai nerazzurri che dopo un inizio incerto stanno mettendo in difficoltà la Cremonese. Sono due i minuti di recupero. C’è tempo per Vazquez per finire sulla lista dei cattivi. Si va al riposo con il risultato a reti bianche.

IL SECONDO TEMPO. Tre cambi ad inizio ripresa: per il Pisa dentro Barbieri per Beruatto, nella Cremonese Pickel e Vazquez fanno spazio a Collocolo e Okereke. Il Pisa parte forte guadagnando un corner, che però nonm ha esito per la tempestiva uscita di Jungdal su Valoti. La successiva conclusione di D’Alessandro termina alta. Poco dopo lancio lungo ancora per D’Alessandro che però si allunga la sfera, con l’azione che sfuma. La Cremonese ci prova con un sinistro di Castagnetti che si perde a lato con Nicolas che controlla comodamente la traiettoria. Aquilani poco dopo il quarto d’ora inserisce Lisandro Tramoni ed Ettore Gliozzi e toglie D’Alessandro e Moreo. Stroppa risponde al collega con l’inserimento di Quagliata e Majer per Sernicola e Castagnetti. Il Pisa ci prova ancora, ma Valoti con un destro sbilenco dal limite vanifica la bella iniziativa sulla sinistra di Lisandro Tramoni. La Cremonese si fa vedere con Zanimacchia, ma la difesa nerazzurra sventa. Dalla parte opposta Mlakar va via sulla sinistra il suo traversone rasoterra è però deviato in corner da Bianchetti. E’ la Cremonese però a rendersi ancora perciolosa con Coda che su un cross da sinistra di Okereke per fortuna del Pisa non trova lam porta. Poco dopo altra occasione grigiorossa, con il colpo di testa di Okereke che termina di poco alto sopra la traversa. Il Pisa non riesce a ripartire, il pubblico incita la squadra. Bello scambio al minuto 82 tra Mlakar e Marin, il suo cross rasoterra attraversa tutta l’area e termina dalla parte opposta. Dal limite ci prova Barbieri con il destro, Jungdal respinge ma nessun nerazzurro si fa trovare pronto per il tap-in vincente. Aquilani si gioca anche la carta Masucci che al minuto 85 rileva Valoti. Nella Cremonese fuori Coda dentro Bonaiuto. Tramoni prova subito a cercare Masucci con un cross da sinistra, ma Jungdal anticipam tutti. Per la Cremonese ci prova dal limite Zanimacchia, con Nicolas che alza sopra la traversa. Sono quattro i minuti di recupero. Tramoni conquista una buona punzione sulla tre quarti. Palla scodellata in avanti, sponda di testa di Canestrelli per il destro di Piccinini con la sfera che termina alta sopra la traversa. Il Pisa ci prova fino alla fine. L’ultima discesa è di Lisandro Tramoni che però viene fermato, Finisce 0-0.

PISA – CREMONESE 0-0

PISA (4-3-3): Nicolas; Calabresi (14′ Hermannsson), Beruatto (46′ Barbieri), Canestrelli, Esteves; Piccinini, Marin, Valoti (85′ Masucci); D’Alessandro (61′ Tramoni L.), Mlakar, Moreo (61′ Gliozzi). A disp. Loria, Nagy, Vignato, Arena, De Vitis, Veloso, Barberis. All. Alberto Aquilani

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola (62′ Quagliata), Pickel (46′ Collocolo), Castagnetti (62′ Majer), Abrego, Zanimacchia; Vazquez (46′ Okereke), Coda (85′ Bonaiuto). A disp. Saro, Sekulov, Ciofani, Valzania, Ghiglione, Rocchetti, Lochoshvili. All. Giovanni Stroppa.

ARBITRO: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce (Ass. Rossi – Bitonti). Quarto uomo: Scarpa. VAR: Mariani. AVAR: Di Vuolo.

NOTE: giornata piovosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti Bianchetti (C), Beruatto (P), Sernicola (C), D’Alessandro (P), Vazquez (C), Canestrelli (P), Majer (C). Angoli 5-3. Spettatori 5.958. Rec pt 2′; st 4′.

Condividi la notizia:

Last modified: Dicembre 2, 2023